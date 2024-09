Agência do Trabalhador de Cascavel tem mais de 1,1 mil vagas

AGENDA DE SETEMBRO

Feira do melado, porco no rolete e balonismo no calendário turístico

O mês de setembro terá movimentação de visitantes e turistas em exposições, festas de gastronomia típica, enoturismo, balonismo e feiras de nível nacional e internacional. Os eventos fazem parte do calendário turístico do da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, órgão voltado à promoção do turismo. A expectativa é que mais de 244 mil […]