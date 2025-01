Aeroporto de Cascavel bate recorde com 408 mil passageiros em 2024

PARANÁ

Produtos paranaenses movimentaram US$ 23,3 bi em exportações em 2024

Cascavel - O Paraná terminou o ano de 2024 com um saldo comercial internacional positivo de US$ 3,7 bilhões, obtendo o maior superávit financeiro da região Sul do Brasil no mercado mundial. O valor é o resultado de uma receita de US$ 23,3 bilhões obtida com exportações de produtos paranaenses e da aquisição de US$ […]