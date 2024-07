Acervo do Arquivo Público ajuda cidadãos em processo de dupla cidadania

Entre os atendimentos mensais prestados pelo Arquivo Público do Paraná, órgão ligado à Secretaria estadual da Administração e da Previdência, cerca de 90% das solicitações dizem respeito aos Registros de Imigrantes. Com aproximadamente 100 mil documentos sobre imigração, a maioria já digitalizada, o acervo possui registros dos desembarques de imigrantes no Porto de Paranaguá, no Litoral, desde a segunda metade do século 19, entradas em hospedarias e colônias paranaenses, além de processos de naturalização do século 20.

Os registros servem como documentos comprobatórios para famílias que estão em processo de obtenção de dupla cidadania com os países de origem dos imigrantes.

De acordo com a chefe do Departamento de Arquivo Público, Kassia Cavalari Basso, grande parte dos pedidos de acesso ao acervo vem de famílias e indivíduos que necessitam comprovar parentesco com cidadãos de seus países de origem. “O Arquivo Público é, muitas vezes, o ponto de partida para esses processos. Caso o solicitante encontre a documentação que comprova a ligação com alguém que tenha imigrado no Paraná, emitimos uma certidão com a transcrição literal do registro, atestada pela nossa Seção de Documentação Permanente”, afirma.

O Arquivo Público do Paraná é um dos únicos do país que faz a emissão de certidões de maneira gratuita.

COMO SOLICITAR

O primeiro passo para solicitar algum registro de imigrantes é acessar o site do Arquivo Público e os Registros de Imigrantes já digitalizados. A procura deve ser feita pelo sobrenome desejado, considerando a possibilidade de diferentes grafias ao longo dos anos. Ao localizar o registro necessário, o interessado deve enviar um e-mail para [email protected] solicitando a certidão correspondente.

Se a busca inicial não retornar resultados, mas o solicitante tiver certeza da imigração de seus familiares para o Paraná, é possível solicitar uma pesquisa adicional em outros fundos documentais do Arquivo.

ARQUIVO

Com 169 anos de história, o Arquivo Público do Paraná é o segundo maior do País, e junto com o Arquivo Nacional emite certidões de registro de imigrantes sem custo. Além de preservar a memória do poder público do Paraná, o órgão é responsável pela administração da política de patrimônio documental do Estado. O acesso aos acervos é público e pode ser agendado pelo telefone (41) 3521-9100.

EXPOSIÇÃO

Com o intuito de contar a trajetória dos imigrantes no Estado, o Arquivo Público prepara a exposição “Raízes Paranaenses: A Jornada dos Imigrantes no Paraná – O Papel do Arquivo Público na Preservação da Diversidade Paranaense”, que será lançada em 14 de agosto. A entrada é gratuita e a visitação acontecerá de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 17h. O Arquivo fica na Rua dos Funcionários, 1796 – Cabral – Curitiba – PR.

Fonte: AEN