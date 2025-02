A Itaipu e sua Missão: desenvolvimento socioambiental para quem mais precisa

Foz do Iguaçu - Nos últimos dias, a Itaipu Binacional foi alvo de uma matéria enviesada que tenta reduzir nossa missão a uma mera planilha de números, desconectada da realidade e do impacto transformador que nossos investimentos têm na vida de milhares de pessoas. Precisamos esclarecer um ponto fundamental: a Itaipu não é apenas uma geradora de energia, é também uma agente de desenvolvimento regional, uma instituição que historicamente investe na sustentabilidade e na melhoria das condições de vida das comunidades que a cercam.

Há aqueles que sugerem, equivocadamente, que os investimentos socioambientais da Itaipu impactam diretamente na tarifa de energia paga pelos consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa informação é errada. A tarifa é definida por critérios técnicos e acordos internacionais, sem relação com nossos investimentos em desenvolvimento social. Nossa missão é clara: produzir energia com responsabilidade socioambiental, garantindo que o desenvolvimento não seja privilégio de poucos, mas uma realidade compartilhada por todos.

Desde sua criação, a Itaipu se comprometeu com o meio ambiente e com as populações que vivem em sua área de influência. O primeiro convênio assinado por Itaipu foi em 1974, com a Universidade Federal do Paraná e o Governo do Estado do Paraná, para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano do Município de Foz do Iguaçu. Foi através dos convênios que revitalizamos matas ciliares, promovemos a conservação da biodiversidade e incentivamos soluções sustentáveis para a produção de energia, como o biogás, que tem mudado a vida de pequenos produtores rurais.

Nosso compromisso vai muito além de um discurso. Hoje, a Itaipu está investindo em todos os 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, em parceria com as Prefeituras, levando melhorias estruturais, ambientais e sociais para milhões de brasileiros. E não vamos parar. Independentemente das críticas infundadas, seguimos firmes na certeza de que o progresso precisa chegar a quem mais precisa.

O programa de biogás, por exemplo, é um dos muitos exemplos de como Itaipu alia tecnologia, inovação e inclusão social. Pequenos produtores, antes limitados por dificuldades energéticas e altos custos de produção, agora transformam dejetos animais em energia, gerando renda e reduzindo impactos ambientais. Isso não é assistencialismo, é desenvolvimento sustentável na prática.