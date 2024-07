9ª Feijuca Mãos do Bem reforça o compromisso do setor de transportes com a comunidade

A 9ª edição da Feijuca Mãos do Bem, organizada pelo SINTROPAR e pela COMJOVEM Cascavel, com o apoio da NTC&Logística e FETRANSPAR, acontecerá no próximo dia 27 de julho, no Espaço Vivacce e promete ser uma celebração imperdível, repleta de sabor e solidariedade. Todo o lucro arrecadado será revertido para ações sociais, fortalecendo o compromisso do setor de transportes com a comunidade.

Desde a sua criação, a Feijuca Mãos do Bem tem sido um símbolo de união e generosidade, destacando a capacidade do setor de transporte de cargas no Paraná de fazer a diferença para quem mais precisa. Em suas edições anteriores, o evento já beneficiou inúmeras instituições de caridade, proporcionando recursos essenciais para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas.

Antonio Ruyz, presidente do SINTROPAR, reforça a importância desta ação: “A cada ano vemos a força e o comprometimento do setor rodoviário se multiplicarem através deste evento. A Feijuca Mãos do Bem não é apenas uma oportunidade de confraternização, mas também uma demonstração clara do nosso compromisso com a comunidade, uma vez que os empresários se unem para fazer a diferença. O apoio das empresas associadas, dos parceiros, dos colaboradores e de todos os envolvidos é fundamental para o sucesso da iniciativa. É gratificante ver como todos mobilizam-se para contribuir, sabendo que cada esforço se traduz em ajuda concreta para aqueles que mais necessitam. A cada edição, reafirmamos nosso papel social e mostramos que juntos podemos transformar realidades.”

O evento não apenas oferece um prato tradicional brasileiro, mas também cria um ambiente acolhedor e festivo, onde os participantes podem se reunir, compartilhar momentos de alegria e reforçar laços de amizade e colaboração. Este ano a expectativa é de superar as edições anteriores, tanto em arrecadação quanto em participação, continuando a expandir o impacto positivo na comunidade.

Não perca a oportunidade de fazer parte desta corrente do bem. Participe da 9ª edição da Feijuca Mãos do Bem no dia 27 de julho, realizada no Espaço Vivacce, Rua do Desenvolvimento S/N, no bairro Cascavel Velho, no Paraná. Ajude a transformar vidas através da solidariedade e do amor ao próximo!

Fonte: Divulgação