82% dos municípios paranaenses têm saldo positivo de empregos em 2024

Cerca de 82% dos municípios do Paraná registraram um saldo positivo na criação de vagas de emprego com carteira assinada no acumulado de janeiro a agosto de 2024. Dos 399 municípios, 327 tiveram mais contratações do que demissões no período segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última sexta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Curitiba foi a cidade que mais criou vagas de trabalho formais até agora no ano: 36.733. O número é o resultado de 395.141 admissões e de 358.408 desligamentos ocorridos na Capital do Paraná nos primeiros oito meses de 2024. Londrina aparece em segundo lugar, com um saldo de 6.294 vagas, seguida por São José dos Pinhais (6.046), Maringá (5.905), Ponta Grossa (5.464) e Cascavel (4.995).

Vinte e cinco cidades paranaenses tiveram um saldo acima de 1.000 vagas criadas no ano, enquanto outras 119 localidades registraram entre 100 e 999 contratações a mais do que demissões.

Em termos proporcionais, quem lidera a lista é a Nova Aliança do Ivaí, na região Noroeste, com um saldo de 89 vagas criadas, o que representa um acréscimo de 49,7% em relação ao estoque – termo utilizado pelo governo federal para denominar o volume total de empregados registrados em regime CLT na cidade. As outras maiores variações percentuais no acumulado do ano aconteceram em Doutor Ulysses (34,4%), Inajá (32,1%), Itambaracá (27,6%), Pinhal de São Bento (26,3%) e São Pedro do Iguaçu (20,5%).

Mirador, Porto Rico e Presidente Castelo Branco, na região Noroeste, além de Pinhalão, no Norte Pioneiro, foram as únicas cidades do Paraná a manterem exatamente o mesmo patamar de empregos no comparativo entre os oito primeiros meses de 2023 e 2024.

Especificamente em agosto, que é o mês mais recente com dados consolidados pelo Caged, São José dos Pinhais lidera o ranking de empregos formais criados, com um saldo de 1.068 vagas. Depois, aparecem São Mateus do Sul (835), Ponta Grossa (800), Londrina (665), Arapongas (470) e Maringá (451).