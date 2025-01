22,5 mil vagas de emprego: semana começa com oportunidade em diversas áreas

Cascavel - As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 22.501 vagas de empregos com carteira assinada , o maior número de oportunidades do ano, superando os 20.786 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na semana anterior.

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 6.452 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 725 vagas, supervisor de exploração agrícola, com 673, e trabalhador volante da agricultura, com 550.

Cascavel

Pela quarta vez consecutiva no ano, a Região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 4.652 oportunidades. São ofertadas 1.198 vagas para alimentador de linha de produção, 296 para abatedor, 230 para magarefe e 203 para servente de obras.

A região da Grande Curitiba tem 4.141 oportunidades. São ofertadas 520 vagas para alimentador de linha de produção, 264 para faxineiro, 228 para operador de caixa e 163 para auxiliar nos serviços de alimentação.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 38 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de analista de recursos humanos (cursando técnico ou superior em segurança do trabalho, administração, recursos humanos ou áreas afins), com 4 vagas, auxiliar administrativo (cursando superior em administração ou áreas afins), com 3 vagas, técnico de edificações (cursando superior em engenharia civil ou técnico completo em edificações), com 2 vagas, e nutricionista (curso superior em nutrição), com 1 vaga.