Vitórias de Felipe Giaffone e Beto Monteiro em Cascavel

Mais líder do que nunca! Felipe Giaffone concluiu uma grande jornada no fim de semana da 6ª etapa da temporada 2024 da Copa Truck. Depois de marcar a pole position da etapa de Cascavel (PR) no último sábado, o piloto da R9 Competições levou seu Volkswagen Meteor #4 à vitória na Corrida 1 domingo, no Autódromo Internacional Zilmar Beux. E para completar a grande campanha, o atual campeão terminou a prova complementar da rodada em segundo lugar, atrás somente do companheiro de equipe R9 Competições, o pernambucano Beto Monteiro, agora maior vencedor do campeonato e também da Copa Truck em Cascavel, com três triunfos.

A Volkswagen marcou duas dobradinhas neste fim de semana. Giaffone foi seguido por André Marques na Corrida 1, que teve ainda Danilo Dirani (Iveco Usual Racing) em terceiro, Raphael Abbate (Mercedes-Benz da ASG Motorsport) em quarto e Beto Monteiro completando o pódio. Na segunda prova, o top-5 foi completado por Victor Franzoni (Mercedes-Benz da Tiger Team) e pelos Iveco de Danilo Dirani, com seu segundo pódio na etapa, e Leandro Totti (Vannucci Racing).

Homenagens

Foi um domingo de casa cheia e de muitas homenagens, emoção e saudades. 63 balões foram soltos antes do início das provas, com 62 deles representando as vítimas do voo da Voepass – muitas delas de Cascavel – que perderam a vida no acidente aéreo ocorrido em agosto. Entre elas, Junior e Kharine Zini, irmão e a cunhada do piloto Jaidson Zini, respectivamente. O outro balão foi em memória de Camilo Christófaro Filho, o Camilinho, preparador e responsável pelos ajustes de amortecedores da equipe ASG Motorsport, que faleceu no último dia 21, vítima de câncer. Todos foram lembrados com um minuto de silêncio antes da largada.

Classificação

Com a vitória em Cascavel, Felipe Giaffone se mantém na liderança do campeonato na categoria Pro, com 175 pontos. André Marques é o vice-líder, com 147, ao passo que Beto Monteiro e Wellington Cirino dividem a terceira colocação, com 136 pontos cada um.

A Copa Truck volta a acelerar no dia 13 de outubro, marcando o retorno da categoria ao Rio Grande do Sul com a disputa da jornada no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre.

Legenda: Beto Monteiro comandou a festa do pódio da corrida 2 e passa a ser o maior vencedor da Copa Truck em Cascavel

Crédito: Divulgação