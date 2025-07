Honda lança o HR-V 2026 com mais esportividade e sofisticação

Brasil - Desde sempre, o Honda HR-V se destaca pelo equilíbrio entre design e desempenho dinâmico, tornando-se referência de excelência em seu segmento. Sua posição de destaque na categoria é confirmada pelo alto valor de revenda e grau de satisfação de seus proprietários. Ao completar dez anos de produção no Brasil, o HR-V recebe novos aprimoramentos com um design renovado e ainda mais tecnologia. O modelo oferece dois motores 1.5 litro: o 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado, disponível nas versões EX e EXL, e o 1.5 DI VTEC TURBO Flex, presente nas versões Advance e Touring — ambos equipados com câmbio CVT.

Com mais de uma década de sucesso e inúmeros prêmios por confiabilidade, segurança e valor de revenda, o HR-V reafirma o compromisso da Honda com a qualidade. A linha 2026 traz atualizações importantes em todas as versões – EX, EXL, Advance e Touring – com destaque para o visual mais imponente, interior refinado e novas rodas de 18 polegadas nas versões topo de linha.

Design renovado

O HR-V 2026 mantém as proporções consagradas da segunda geração, com um visual ainda mais moderno e esportivo. O novo para-choque dianteiro, com desenho exclusivo nas versões Advance e Touring, traz uma linha em formato de batimento cardíaco que conecta os faróis auxiliares, reforçando a identidade visual marcante do modelo.

As grades frontais, sempre em preto brilhante, variam conforme a motorização: elementos horizontais nas versões EX e EXL, e trapezoidais em relevo nas versões Advance e Touring.

Na traseira, a porção inferior do para-choque, que como na dianteira tem acabamento em preto independente da tonalidade da carroceria, acompanha o padrão de individualização: nos HR-V Advance e Touring as formas são mais angulosas, esportivas, enquanto as versões EXL e EX o desenho é mais sóbrio.

No HR-V Touring a novidade são os faróis com indicadores de direção sequenciais e lanternas traseiras full LED e com novo desenho. As demais versões trazem as mesmas lanternas com lente fumê aplicadas na versão Touring do ano-modelo anterior.

Novidade absoluta é a opção pelas rodas de 18 polegadas para equipar os HR-V Advance e Touring, diferenciadas pelo desenho e acabamento, cinza na Advance e preto/diamantado na Touring. Nos HR-V EX e EXL, as rodas têm 17 polegadas, com novo acabamento cinza/diamantado e preto/diamantado, respectivamente.

Conforto e tecnologia

Por dentro, o HR-V eleva o padrão de sofisticação, com mudanças que intensificaram a qualidade do modelo, resultado do apurado estudo ergonômico e uso de materiais e texturas de elevado padrão. A central multimídia touchscreen de 8 polegadas agora está suspensa por uma estrutura flutuante, que deu ao conjunto maior leveza e elegância sem alteração de sua funcionalidade. Ela está disponível em todas as versões.

O console, dotado de carregador tipo wireless, tem novo desenho que facilita o acesso ao equipamento tanto pelo lado do motorista como pelo lado do passageiro. Os bancos com sistema de estabilização corporal (tecnologia antifadiga) têm revestimento de couro nas versões EXL, Advance e Touring, sendo que nas duas últimas a tonalidade pode ser preto ou cinza claro conforme a cor da carroceria. Na versão EX o revestimento é de tecido.

O display do painel de instrumentos, antes de 4,2 polegadas nas versões de entrada, passa a ser TFT de 7 polegadas em todas as versões. Outra evolução da versão EX é a incorporação, como equipamento de série, do carregador de smartphone wireless, revestimento de couro no volante com paddle shift para troca de marchas e Smart Entry, sistema que trava e destrava as portas automaticamente pelo sensor de aproximação da chave.