Velas de ignição podem dar indícios de mau funcionamento do motor

Em oficinas, mecânicos frequentemente encontram velas de ignição sujas ou encharcadas, o que pode ocorrer por diversos motivos. A NGK, marca da Niterra especializada em componentes para sistemas de ignição, oferece orientações sobre três sinais de acúmulo de resíduos e líquidos no componente que podem indicar problemas no motor dos veículos.

1 – Resíduo ou encharcamento de gasolina: identificável pela mudança na coloração do isolador cerâmico, esse problema decorre da presença de combustível não queimado e ocorre mais frequentemente se o carro é abastecido com gasolina. A causa pode ser a falta de estanqueidade nos injetores, o que compromete o funcionamento do motor e pode causar falhas, além de contaminar o óleo lubrificante do motor reduzindo a sua vida útil.

2 – Resíduo ou encharcamento de óleo: ocorre quando há vazamento do óleo lubrificante para dentro da câmara de combustão, gerando acúmulo do de óleo e potencialmente levando a falhas graves no motor. Geralmente, é causado por desgaste excessivo nas guias de válvulas, ressecamento de retentores de válvulas, desgaste de anéis, ovalização de cilindros, problemas no sistema de pressão do cárter de óleo e até mesmo problemas no sistema de turbo. O uso de óleo lubrificante fora do especificado também pode levar ao problema. Nestes casos, é necessária uma análise mais criteriosa do motor, o consumo de óleo lubrificante pode levar a danos graves.

3 – Acúmulo de carbono: indica que a mistura de ar e combustível está excessivamente rica. Isso pode resultar em consumo elevado de combustível ou óleo lubrificante e sinalizar falhas no sistema de injeção de combustível. Uma mistura inadequada compromete a eficiência do motor e reduz a vida útil dos componentes.

Sinais de mau funcionamento

Além dos problemas identificados por reparadores, motoristas podem observar sinais em seus veículos como o aumento no tempo de partida que sobrecarrega o motor de arranque e a bateria, eleva os custos de manutenção e aumenta o consumo de combustível. Parte do combustível injetado não é totalmente queimado, levando a marcha lenta irregular, falhas na aceleração e aumento das emissões de poluentes.

“As velas de ignição são peças que sofrem desgaste com o tempo e devem ser substituídas conforme o intervalo especificado pelos fabricantes nos manuais dos veículos. Uma simples inspeção da vela por parte do mecânico, pode evitar muitos problemas ao motor e em casos mais extremos, alertar para futuras manutenções que serão necessárias, ” afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra.