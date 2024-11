Tucson fabricado no Brasil volta a ser comercializado em versão atualizada

A Hyundai Motor Brasil inicia esta semana as vendas da versão atualizada do SUV médio Hyundai Tucson fabricado no País. Trata-se de um dos modelos mais icônicos da marca no Brasil, com mais de 300 mil unidades comercializadas desde 2005 e com fabricação nacional a partir de 2009. O veículo será produzido pela parceira CAOA Montadora, em Anápolis (GO), e distribuído pela Hyundai em toda a sua rede de concessionárias. O preço sugerido é de R$ 189.990.

“O Hyundai Tucson é um dos símbolos da marca no mercado brasileiro e uma das maiores referências entre os SUV médios. Já são vinte anos de sucesso e aprovação, tendo sido o primeiro SUV de muitos consumidores lá no começo dos anos 2000. Disponível em nossa rede de lojas em todo o Brasil, o Tucson chega atualizado em design e com um pacote de itens de segurança, tecnologia e conforto altamente competitivo”, explica Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.