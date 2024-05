SR, a nova versão do Nissan Versa

O sedã Nissan Versa segue acelerando no Brasil e chega ainda mais forte na linha 2025, que já está à venda. A marca japonesa está reforçando o posicionamento do seu carro, atuando cada vez com mais foco nas necessidades dos seus diferentes públicos e, por isso mesmo, consolida sua participação no segmento PcD e agrega um novo integrante a sua linha: a versão SR.

Com essa quarta opção na linha, a Nissan passa a oferecer ainda mais aos consumidores que procuram um veículo moderno, com design atual e que entrega um excelente pacote de equipamentos e tecnologias.

Além dos itens consagrados do Nissan Versa, como espaço interno, amplo porta-malas e a lista de equipamentos recheada desde a versão de entrada Sense, o Novo Nissan Versa SR traz itens que realçam seu estilo, oferecendo exclusividade aos clientes que buscam algo a mais em um sedã.

O Novo Nissan Versa SR traz, externamente, emblemas SR na grade frontal e traseira, retrovisores externos com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, rodas de liga leve aro 16 e aerofólio na tampa do porta-malas.

Por dentro, o visual é diferenciado. A nova versão é claramente identificada pela costura dupla em laranja. O painel conta com acabamento em black piano e o volante com material sintético premium. Alumínio é usado no console central, volante, painel frontal e portas, que ainda têm cromados nas maçanetas internas. Além disso, há detalhes com aparência de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.

No Brasi

Com mais de 30 anos e quatro gerações que marcaram o segmento sedã ao longo de sua história, o Nissan Versa recebeu seu nome para representar as 5 primeiras letras da palavra versátil. No mercado brasileiro, o Versa foi lançado em 2012, logo após o lançamento de sua segunda geração. Desde então, conquista brasileiros por conta de seu espaço interno, versatilidade e custo de propriedade.

Crédito: Divulgação