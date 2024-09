Renault apresenta elegante versão “restomod” do icônico Renault 17

Desde 2021, a Renault apresentou vários projetos criativos únicos que reinterpretam o extraordinário patrimônio de modelos icônicos da marca, que já fazem parte cultura popular. Estes projetos demonstram a capacidade da marca de fazer uma fusão entre seu patrimônio histórico, o design e a inovação, oferecendo inúmeras possibilidades de expressão criativa aos designers contemporâneos. Desta vez, a Renault deixou a cargo de Ora Ïto, um dos designers de vanguarda mais proeminentes de sua geração na França e em todo o mundo, para reinventar a estética do Renault 17, cuja imaginação ofereceu uma visão audaciosa e moderna do histórico veículo.

Em 2021, a marca escolheu o designer Mathieu Lehanneur para reinventar o Renault 4, em meio às comemorações do 60º aniversário do modelo. O resultado é o SUITE nº 4, um conceito inédito inspirado em uma suíte de hotel móvel.

Em 2022, foi a vez do protótipo 5 Diamant, um surpreendente show car elétrico criado para comemorar o 50º aniversário do R5, com uma reinterpretação do icônico compacto urbano, graças a uma parceria da marca com o designer Pierre Gonalons.

Já em 2023, a Renault apresentou o show car elétrico Twingo, concebido pela célebre designer e artista holandesa Sabine Marcelis.

Neste ano, a Renault anuncia uma parceria inédita entre o designer Ora Ïto e as equipes de design da Renault, para dar vida a um show car único em versão restomod, baseado no icônico Renault 17.

“Revisitar um modelo emblemático como o Renault 17 foi um desafio extremamente empolgante. Ao colaborar com a Renault, pude me basear em minha visão artística para criar uma escultura que reflete minha própria imagem”. Ora Ïto, Designer

“A versão restomod do R17 reinterpretada por Ora Ïto representa perfeitamente a nossa visão de unir legado e inovação. O R17 é um verdadeiro ícone dos anos 70, que se afirmou na cultura pop com um design de vanguarda e a personalidade audaciosa. Este projeto celebra o design icônico da Renault ao mesmo tempo em que integra elementos contemporâneos, oferecendo uma experiência que transcende gerações. Na Renault, temos orgulho de trabalhar em parceria com talentos audaciosos como o Ora Ïto para reinventar nossos modelos mais emblemáticos, mas nos mantendo fieis ao espírito da marca”. Arnaud Belloni, Chief Marketing Officer, Renault Group & Brand

Cupê esportivo

Apresentado em 1971, o Renault 17 era a verdadeira representação da explosão idealista dos anos 1970. Este cupê esportivo com linhas elegantes – comercializado em versão cupê quatro portas ou conversível – se diferenciava pelo visual e as performances que tinham tudo a ver com o espírito da época. Com tração dianteira e motor longitudinal, disponível posteriormente com injeção eletrônica e uma série de dispositivos de segurança ativa e passiva, o Renault 17 era ao mesmo tempo high-tech e elegante, com suas linhas angulares e um interior trabalhado para conquistar uma clientela pra lá de exigente. Foram mais de 92.000 unidades produzidas, entre 1971 e 1979.

Versão retrofuturista

O Renault 17 é um cupê de duas portas e porta traseira, cujo design esportivo era acentuado por seus quatro faróis arredondados, as portas sem moldura e a ausência de coluna central, vidros laterais traseiros totalmente escamoteáveis e o vidro traseiro adornado com persianas. Concebido sobre a estrutura monocoque do veículo original, o R17 electric restomod x Ora Ïto mantém a mesma cabine, portas, janelas, vidros, vedações e parte inferior da carroceria.

Para melhorar a aderência ao solo, o veículo foi ampliado em 17 cm. O design dos para-lamas e rodas oferecem um visual ao mesmo tempo espetacular e elegante.

O R17 electric restomod x Ora Ïto é absolutamente moderno, graças aos faróis com quatro módulos retangulares com cantos arredondados ou ainda as lanternas traseiras, simplificadas sob a forma de uma única faixa que atravessa a parte posterior do veículo. Ele também conta com uma motorização 100% elétrica de 270 cavalos, localizada na traseira do veículo.

Produzida totalmente em carbono, a carroceria flush permite que ele tenha um peso reduzido de apenas 1,4 tonelada. Ele também exibe uma cor de carroceria Brun Galactique original, desenvolvida especialmente para o show car.

