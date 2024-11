Ram celebra 15 anos como marca independente

A Ram comemorouseus 15 anos como marca independente, junto a mais de 700 pessoas no interior de São Paulo. A festa, no último dia 23, reuniu todo o squad de seus embaixadores, como Raquel Wedmann, Jessica Sabbag, Almir Cambra, Luca Ferrari e Felipe Titto e, além de clientes e colaboradores, que apreciaram um bom churrasco feito pela chef Ju Lima, também embaixadora da marca. Além disso, os convidados puderam participar de diversas ativações como espaço beleza, barbearia, Ram Store e Ram Connect.

Em outubro de 2009, Sergio Marchionne, então CEO do grupo, anunciou a separação das marcas Dodge e Ram, tornando a Ram a única marca única premium e exclusiva de picapes. Nesta época, no Brasil era comercializado o modelo Ram 2500. Desde então, a Ram foi ampliando consistentemente sua participação de mercado e conquistando cada vez mais fãs, sobretudo por conta de sua forte ligação com o universo Agro. Para expandir sua presença no segmento, a marca apresentou o modelo 1500 no Salão do Automóvel de 2016 e, depois, na edição seguinte (2018), a nova geração.

Mas foi no ano seguinte que a marca do carneiro montanhês começou a escrever um importante capítulo da sua história no Brasil. Em 2019, a Ram apresentou a nova geração da Ram 2500. Equipada com o novo motor 6.7 Cummins Turbodiesel de 365 cavalos e 1.085 Nm de torque, o modelo veio equipado com tecnologias até então nunca vistas em uma picape, como central multimídia de 12”, câmera 360° e exclusiva câmera de caçamba, além do cancelamento ativo de ruídos.

Desde 2005, a marca apresentou um crescimento consistente e, em 2020, rompeu a barreira dos 10 mil emplacamentos no país. E era só o começo do sucesso de vendas que logo se multiplicaria. No fim deste mesmo ano, a Ram apresenta a 1500 Rebel, a primeira picape full-size equipada com o motor V8 HEMI.

RAM 3500

Depois do sucesso da 1500 Rebel, em março de 2022 chegou o momento de lançar a Ram 3500, a maior e mais luxuosa picape do país, também equipada com o 6.7 Cummins Turbodiesel. E em agosto do mesmo ano, foi a vez da Classic expandir mais uma vez a gama de modelos da marca. O modelo veio equipado também com a motorização 5.7 V8 HEMI de 400 cavalos de potência.

Com mais produtos à venda, a rede de concessionárias também foi ampliada. Assim, a Ram saltou para mais de 70 lojas ao fim de 2022, chegando a federações até então inexploradas, como Tocantins, Amapá, Roraima e Rondônia, além de reforçar sua presença em outras cidades.