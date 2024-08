Pista de Cascavel será a mais curta e veloz  da Moto1000GP

O GP Cascavel será realizado nos dias 17 e 18 de agosto no Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel. O evento, que é a quarta das oito etapas marcadas para 2024, marca um ponto crucial no calendário do Moto1000GP: o encerramento da primeira metade da temporada.

A pista que sediará a prova é a mais curta e a mais veloz do campeonato. Esta é a primeira das duas ocasiões em que o Moto1000GP será disputado no Oeste paranaense na temporada, já que a sexta etapa, anteriormente marcada para Santa Cruz do Sul (RS), foi confirmada na pista cascavelense.

Estarão em disputa provas das sete categorias do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. No dia 16, os pilotos participarão dos treinos livres, enquanto a quinta-feira (15,) será reservada para o reconhecimento de pista, atividades de secretaria de prova e vistoria técnica das motos e equipamentos de segurança.

Inaugurado em 1973, o Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel não é apenas um circuito rápido, mas também um local histórico, conhecido por receber os maiores eventos de esportes a motor do Brasil. Com uma rica história no automobilismo, a pista se destaca por sua importância e pelo desafio que impõe aos competidores.

O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo). O campeonato tem o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do Moto1000GP, no canal BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.