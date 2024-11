Paranaense de Kart conta com 165 participantes em edição histórica

Com 165 inscrições, o Campeonato Paranaense de Kart finalizou sábado (2), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, a 60ª edição de sua história. O mais antigo campeonato estadual do kartismo no Brasil foi também o Open do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro, que será disputado na próxima semana, entre os dias 11 e 16, na mesma pista.

A competição utilizou o formato de disputa com duas provas classificatórias, que formaram o grid de largada da Final, prova cujo vencedor seria o campeão paranaense e do Open.

Ao fim das disputas, os campeões foram Lorenzo Kuhn (Mirim), Flávio Maioli (Cadete), Davi Honório (Mini 2T), Nicolas Guth (Júnior Menor), Gustavo Bonk (Júnior), Guilherme Moleiro (OK Júnior), Victor Tieri (Novatos), Gabriel Sano (Graduados), Fausto Filho (OK), Roberto Amaral (Sênior AM), Lucca Croce (Sênior Pro), Ernandes Onassis (Super Sênior), Fernando Pastro (Super Sênior Master), Jedson Vicente (Sênior 60+), Davi Alkmin (F4 Júnior), Gabriel Perez (F4 Graduados), Eduardo Giglio (F4 Sênior), André Toledo (F4 Super Sênior) e Olívio Perin (F4 Super Sênior Master).