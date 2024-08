P-CLOC: Estratégia segura de manutenção na moto em casa

Cuidar da moto de maneira simples e eficiente para manter a segurança e a durabilidade dos componentes no dia a dia é o objetivo da estratégia P-CLOC. Criado pela Honda como um complemento doméstico à manutenção periódica, o método reúne cinco cuidados básicos que qualquer motociclista pode adotar em casa. Por meio dele é possível detectar facilmente quando o veículo precisa de uma visita à oficina, mantendo-o sempre pronto para as ruas e estradas.

“Existem algumas checagens básicas que o motociclista mesmo pode fazer na sua moto para garantir mais segurança, durabilidade e economia com as manutenções regulares”, destaca Marlon Cristiano, analista de Marketing da Blokton, rede de concessionárias Honda no Paraná.

Ele explica que cada letra do acrônimo P-CLOC representa um aspecto crítico da manutenção: pneus, comandos, luzes (parte elétrica), óleo (e combustível) e corrente de transmissão.

P – Pneus

A primeira etapa envolve a inspeção dos pneus, conferir se estão com a pressão adequada, especialmente enquanto ainda estiverem frios. A calibração deve ser realizada a cada 15 a 20 dias. Além disso, monitorar o desgaste e substituir os pneus quando o indicador estiver paralelo à banda de rodagem.

C – Comandos

O primeiro “C” da estratégia P-CLOC refere-se aos comandos da moto. Checar a folga mínima necessária nos comandos de freio e embreagem, ajustando conforme a preferência de uso e aplicando lubrificante, se necessário. Para os freios, inspecionar as pastilhas e o nível do fluido no reservatório.

L – Parte elétrica

A parte elétrica é fundamental para a segurança. Então é fundamental certificar se a lanterna, luz de freio, piscas e farol alto e baixo estão operando corretamente. Não instalar equipamentos ou acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos ao sistema elétrico.

O – óleo e combustível

É importante verificar o nível de óleo da moto em superfície nivelada e com o motor frio. Ficar atento aos intervalos recomendados para a troca de óleo, pois este é fundamental para o desempenho adequado do motor. Caso não utilize a moto com frequência, também é importante checar o combustível regularmente.

C – corrente de transmissão

O segundo “C” envolve a corrente de transmissão. Neste caso, é um convite à consultar o manual do proprietário para verificar os padrões de ajuste e substituição da corrente. Assegurar que a corrente está adequadamente tensionada e, ao realizar a limpeza, utilizar preferencialmente óleos de transmissão SAE 80 ou 90. Ainda evitar produtos derivados de petróleo para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da peça.

A estratégia P-CLOC da Honda é uma abordagem prática e acessível para todos os motociclistas. Segundo o analista da Blokton, realizar essas verificações básicas em casa pode significar a diferença entre uma viagem segura e um imprevisto perigoso.

“Motociclistas que não adotam esse tipo de inspeção preventiva estão sujeitos a custos maiores na manutenção periódica na concessionária e a riscos aumentados de acidentes”, alerta.

Segurança em 1º lugar

Manter em dia a manutenção preventiva é uma preocupação que envolve, principalmente, a segurança. O serviço previne falhas mecânicas que podem causar acidentes, aumentando a confiabilidade da moto e garantindo que todos os sistemas funcionem corretamente.

Durante a revisão são verificados componentes como o motor, freios, pneus, suspensão, sistema elétrico e nível de fluidos (óleo, freio e arrefecimento). Também inclui a troca de peças desgastadas, ajustes da corrente e lubrificação de partes móveis. O recomendado é que a primeira revisão seja feita ao atingir mil quilômetros rodados e, depois disso, a cada seis mil quilômetros.

Crédito: Divulgação