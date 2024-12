Notas Bandeirada

Maior competição do kartismo nacional, o Campeonato Brasileiro de Kart terá sábado (7) os últimos campeões da temporada 2024. O Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia/SP, será o palco do evento pela primeira vez em sua história. Além do Grupo 3 do 59º Brasileiro de Kart, com as categorias Shifter, também serão conhecidos os campeões do 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax e do 7º Campeonato Brasileiro de Kart Endurance. Mais de 140 pilotos estão inscritos.

A programação da 9ª etapa da Fórmula Truck foi encerrada no último domingo (1º), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com vitória do catarinense Léo Barramacher na classificação geral e na categoria GT Truck. Barramacher completou as 15 voltas da prova em 22m12s335, com uma vantagem de 7s323 para o paranaense Brian Ruan Pitta, o […]

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve boa participação na 9ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck 2024 e 4ª da Copa Mercosul 2024, realizadas domingo (1), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O piloto de […]

Um novo e importante capítulo na carreira do brasileiro Pipo Derani, de 31 anos, teve início nesta quarta-feira (4). Bicampeão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, tetracampeão das 12 Horas de Sebring, vencedor das 24 Horas de Daytona e vice-campeão das 24 Horas de Le Mans, entre outras conquistas, Derani foi anunciado, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, piloto da equipe Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport, e que inicia um novo e ousado projeto, com o lançamento do Hipercarro GMR-001.

A hora da decisão chegou para Thaline Chicoski: neste fim de semana, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), a piloto de Campo Mourão pode conquistar o primeiro título de sua carreira no automobilismo. Ela disputa a taça da classe Elite da Copa Hyundai HB20, que terá sua última etapa de 2024 justamente no mesmo palco em que Thaline conquistou sua primeira vitória na categoria e na carreira, em etapa disputada em abril deste ano no circuito goianiense.