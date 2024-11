Notas Bandeirada

Oito títulos

Com um domínio poucas vezes visto antes na história do Campeonato Brasileiro, a fabricante de chassis CRG foi o principal destaque no segmento no Grupo 2 da competição na última semana no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR). Campeã em oito das 10 categorias que disputou, a CRG conquistou 80% dos títulos em disputa entre as classes que competem com motores de 125cc. Além do domínio no número de campeões, a CRG marcou seis pole positions e conquistou 29 pódios, com destaque para a Sênior Pro, categoria em que a fabricante viu cinco de seus representantes nos cinco lugares disponíveis na cerimônia de premiação. Na Novatos, os pilotos com chassi CRG garantiram os quatro primeiros lugares, na Sênior AM e na Júnior os três primeiros e na Graduados os dois primeiros postos do pódio.