Notas Bandeirada

Pietro Sorbara começou bem sua participação no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no Kartódromo Speed Park, em birigui, no interior de São Paulo. Único representante de Cascavel na competição, ele disputa a categoria Mirim, com o patrocínio da Delcon Veículos, EC Instalações Elétricas e G18Tur. Ontem, no primeiro dia de provas, Pietro largou em 24º conquistou a 19ª colocação na primeira prova classificatória e a 16ª na segunda. Com isso, será em 16º na Pré-final a ser disputada hoje. A decisão será neste sábado.

Um substituto do Fusca. Com linhas claras e design puro. Desenvolvido de maneira revolucionária por Giorgetto Giugiaro, em 1974, o Golf se tornaria o automóvel de maior sucesso da história da Volkswagen. Cinquenta anos depois, a Volkswagen do Brasil reúne passado e futuro em sua Garagem VW, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo […]

O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, disputa a 7ª etapa da Fórmula Truck no próximo domingo, no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, mirando o Top 5 da classificação do campeonato. Ele ocupa a oitava colocação da categoria GT Truck no Campeonato Interestadualo, com 205 pontos, enquanto que o líder Rafael Fleck […]

Já Toledo terá dois representantes no Brasileiro de Kart em Birigui. Os irmãos Bernardo e Caetano Cavalcante disputam a categoria Cadete, que conta com 50 inscritos. Até o fechando desta coluna ainda estavam sendo disputadas as baterias classificatórias, com a disputa entre os grupos A, B, C e D, todos correndo contra todos. A expectativa é de classificação dos dois para a Pré-final desta sexta-feira, que reunirá os 36 melhores das classificatórias.

Sul-Americano

O Grupo 1 da 59ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado em Birigui (SP), valerá como classificatória para o 1º Campeonato Sul-Americano de Kart para categorias 4 Tempos, que será realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025, em El Pinar, no Uruguai. O anúncio foi feito pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Cada federação sul-americana terá direito a 16 vagas, sendo uma delas dedicada a uma inscrição feminina. A distribuição de vagas por categorias será definida assim que sair o regulamento. As categorias no Uruguai serão Cadete, F-4 Júnior, F-4 Sênior, F-4 Máster e Shifter 200.