Notas Bandeirada

Miguel Spohr

Miguel Spohr assumiu um desafio duplo no último fim de semana no Campeonato Norte-Brasileiro de Kart: competir em duas categorias com motores diferentes, o Júnior, equipado com motores 2 tempos e o F-4 Júnior, com motores 4 tempos. O campeonato Norte Brasileiro foi disputado no Kartódromo de Imperatirz, no Maranhão, em etapa única e valeu também pelo Estadual. Miguel Spohr se destacou em duas categorias. Mesmo enfrentando algumas dificuldades com o motor de 2 tempos, tendo que trocar por duas vezes, o que o fez largar do final do grid, sagrou-se vice-campeão depois de apresentar boas disputas no traçado de 1.208 metros de extensão. Já na F4 Júnior o piloto fez o terceiro melhor tempo na tomada, foi o segundo colocado nas duas baterias, posição que manteve na prova final.