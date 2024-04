Nissan revela quatro carros-conceito movidos a novas energias

Sob o tema “Uma nova Nissan para uma nova era na China”, a Nissan revelou quatro carros-conceito movidos a novas energias (NEV) na abertura da edição 2024 do Salão do Automóvel de Pequim. A montadora japonesa também está expondo uma ampla gama de modelos eletrificados, destacando suas últimas conquistas e os futuros rumos da eletrificação. A Nissan também anunciou que vai lançar mais um NEV no mercado, além do que havia sido divulgado anteriormente, totalizando assim cinco modelos até o fechamento do ano-fiscal 2026.



Makoto Uchida, presidente e CEO da Nissan, comentou: “Conforme anunciamos em nosso novo plano de negócios, ‘The Arc’, a Nissan está comprometida com uma estratégia especialmente planejada para a China, para atingir o crescimento sustentável neste mercado em constante mudança. Começando com veículos movidos a novas energias que serão baseados nos conceitos revelados hoje, a Nissan vai desenvolver um portfólio de produtos equilibrado, com novos modelos competitivos e diversificados. Nossa meta será entregar uma experiência de mobilidade ainda mais emocionante a todos os clientes na China”.



Os quatro conceitos NEV revelados – dois veículos elétricos e dois com motorização híbrida plug-in – são resultado de um trabalho conjunto com o parceiro local DongFeng com o objetivo de dar uma melhor resposta às necessidades dos clientes da China para o futuro da mobilidade.



O Nissan Epoch Concept é um sedã elétrico para os grandes centros urbanos e pessoas que desejam elevar seu estilo de vida a um novo patamar por meio de tecnologias e design. O conceito é conectado à internet das coisas com inteligência artificial (IA) expandida. Seu assistente pessoal virtual aumenta o conforto ao facilitar a comunicação, graças ao reconhecimento de emoções



O Nissan Epic Concept é um SUV elétrico criado especialmente para os casais urbanos que partem em busca de aventuras nos fins de semana, com capacidade de condução autônoma tanto para uso na cidade como em rodovias. O veículo pode ser usado como fonte de energia móvel, podendo alimentar equipamentos, acampamentos ou festas. Já as tecnologias embarcadas permitem criar uma atmosfera relaxante



O Nissan Era Concept é um SUV híbrido plug-in feito para o estilo de vida urbano dos jovens empresários que consideram o carro como uma segunda casa. Com um sistema de entretenimento interconectado e bancos gravidade zero, sistema avançado e-4ORCE de tração integral e suspensão ativa a ar, o modelo oferece uma condução ao mesmo tempo confortável e segura.



O sedã híbrido plug-in Nissan Evo Concept é perfeito para as aventuras de fim de semana, para criar momentos especiais para toda a família. Além das funções de segurança e dispositivos avançados de assistência ao motorista, seu assistente pessoal virtual aprimorado por IA ajuda a entregar o trajeto e a experiência de condução desejada

Modelos em exposição

Também foram mostrados pela primeira vez na China os carros-conceito Nissan Hyper Force e Nissan Hyper Punk, que estrearam em outubro passado no Japan Mobility Show, em Tóquio.

O Nissan Hyper Force Concept foi criado para proporcionar a última palavra em prazer de dirigir, oferecendo uma performance ambiental de alto nível e muito conforto no dia a dia. É voltado para gamers e apaixonados pelas competições que curtem a adrenalina das pistas, mas também se preocupam com as questões ambientais.



O Nissan Hyper Punk Concept, revelado virtualmente, foi feito para inspirar a livre-expressão tanto no mundo físico como virtual. Munido de biossensores instalados nos apoios de cabeça e inteligência artificial, o conceito pode detectar o estado de espírito do motorista, selecionando automaticamente a iluminação e a música certa para potencializar a criatividade e energia.



Para demonstrar ainda mais a expertise da Nissan em eletrificação, o carro de corrida de Geração 3 (Gen3) de Fórmula E em exibição representa a participação da Equipe Nissan de Fórmula E no Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, para levar a emoção da condução 100% elétrica a mais clientes e apaixonados.



Estratégia na China

A estratégia da Nissan é baseada no slogan “Na China, para a China, da China para o mundo”, com foco no valor da empresa e na competitividade em sentido mais amplo no mercado chinês. Para expandir ainda mais sua presença, a Nissan revelou uma nova campanha da marca, intitulada “Excitement by Ni”, representando o compromisso da empresa para inovar e enriquecer a vida das pessoas. Na China, os consumidores estão abraçando novos estilos de vida e soluções de mobilidade eletrificadas amparadas por inovações inteligentes. Por meio da nova campanha, a Nissan tem a meta de abrir caminho para satisfazer experiências de mobilidade personalizadas e emocionantes na vida dos clientes.



A Nissan também anunciou que trabalhará em parceria com empresas líderes nas áreas de inteligência para oferecer serviços baseados em IA e sistemas de inteligência emocionantes, para clientes da China e outros mercados.



Com o mercado da China em constante mudança, e por meio de seu propósito corporativo de “Impulsionar a inovação para enriquecer a vida das pessoas”, a Nissan está acelerando sua transformação em eletrificação e inteligência, além de colaborar com parceiros locais para entregar experiências de mobilidade emocionantes no futuro.