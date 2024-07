Nissan apresenta Versa SR com pintura de Concurso Acadêmico

A mais nova versão do Nissan Versa, a SR, acaba de ganhar uma pintura em homenagem à imigração japonesa e ao Nissan Emotional Geometry Design, presente em cada detalhe do trabalho. O projeto, que incorpora referências históricas como o navio Kasato Maru, ganhou vida em um veículo de verdade e foi um dos destaques do estande da Nissan no 25º Festival do Japão, em São Paulo, encerrado domingo (14).

O criador da arte é o estudante de design Lian Pieri, do Instituto Mauá de Tecnologia, de São Paulo. Ele venceu a edição mais acirrada do Concurso Acadêmico de Design da Nissan com um conceito que traz a história do Japão e da imigração para o Brasil. O navio Kasato Maru transportou o primeiro grupo de imigrantes japoneses vinculados ao acordo estabelecido entre os dois países, e foi a partir dele que se iniciou um fluxo contínuo de imigração de japoneses.

“A interpretação de Lian ao tema da cultura japonesa junto ao Nissan Emotional Geometry Design foi muito bem implementada. Os elementos como Monte Fuji, o Samurai e o Tori se encaixaram ao Nissan Versa 2025 com fluidez e harmonia. As cores escolhidas por ele também conectam ao DNA da Nissan”, explica Fernando Andrade, designer da Nissan América Latina e um dos jurados do concurso.

Além de participar do evento e ver sua obra transformada em realidade, o estudante também terá a oportunidade de acompanhar um dia de trabalho da equipe de Design da Nissan, trocando experiências e obtendo orientações sobre carreira e design.

História milenar

Lian buscou manter em todos os grafismos de seu projeto a aparência da arte pintada à mão, em referência às pinceladas da caligrafia tradicional japonesa, Shodō. “Na lateral esquerda, apliquei um samurai de maneira a ser predominante neste lado. Sempre tentando encaixar as figuras nas melhores regiões e linhas do Versa para evidenciá-las”, explica Lian.

Na lateral direita, o estudante representou as ondas dos mares japoneses. Na região do para-choque traseiro, inseriu uma Sakura, árvore japonesa. É dela que partem as folhas em um suposto movimento por toda lateral do Versa.

Na traseira, Lian desenhou o Monte Fuji e um círculo vermelho que representa o Japão, a Terra do Sol Nascente. “Conectei todos os cantos do carro de forma a trazer uma obra fluida, de forma que o vermelho do Sol se transforma na estampa da lateral esquerda e na cerejeira da lateral direita”, descreve.

Para a parte frontal, o vencedor do concurso reservou algo mais discreto. “Projetei algo bem encaixado nas linhas do carro para trazer um pouco da ideia de ser um adesivo original de fábrica. Apliquei um vermelho nos detalhes da grade frontal para dar ênfase a esses detalhes do modelo. Já no capô inseri uma grafia que completasse a obra”, complementa.

Crédito: Divulgação