Nasr e Farfus no Top 3 em Le Mans

Os 62 carros que vão disputar as 24 Horas de Le Mans, 4ª etapa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), abriram domingo (9) o intenso cronograma de atividades de pista no clássico Circuit de La Sarthe.

Dois brasileiros estiveram entre os ponteiros das atividades de pista. Felipe Nasr foi o segundo mais rápido do dia entre os Hypercars, tendo feito sua melhor volta em 3m27s142. Augusto Farfus foi o terceiro melhor colocado na LMGT3, ficando a apenas 0s037 do líder.

Crédito: Divulgação