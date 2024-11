Muffato conquista a 3ª vitória da temporada na Fórmula Truck

Domingo de sol e autódromo lotado, com muita fumaça de churrasco no ar. Na pista também foi marcante o retorno da categoria ao circuito com a vitória do paranaense Pedro Muffato, de 84 anos, e que compete no circuito gaúcho desde a segunda metade da década de 1960.

O retorno da Fórmula Truck ao tradicional Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul , depois de oito anos, foi do jeito que o gaúcho gosta e vive sua paixão pelo automobilismo.

Com o dia burocrático, começou ontem no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná, as disputas do Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart. A competição vai até sábado, quando serão conhecidos os campeões. As provas decisivas de sábado serão transmitidas ao vivo pela SportTV, TV Paraná Turismo/TV Paraná Educativa, Portal Catve.com […]

Em uma das mais disputadas edições de todos os tempos, a 38ª Cascavel de Ouro realizada sábado (9) à noite no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi decidida nos metros finais. Como sempre, cercada de emoções, e acidentes – um deles com mais de 10 carros – a dupla formada pelos catarinenses Gustavo Magnabosco e […]

Muffato destaca que foi uma corrida difícil, todos os adversários com bons caminhões e andando bem. Também disse gostar muito na pista do Tarumã por ser desafiadora e foi muito prazeroso pilotar seu Scania neste domingo. “Procurei poupar o equipamento no início da corrida para ter melhor performance no fim da corrida. A tática deu certo e pude conquistar esta vitória que é importante para mim e para o campeonato. Mas teremos muito trabalho pela frente. As chances de ser campeão e chegar ao bicampeonato melhorou, mas será muito difícil”, acentua Pedro Muffato.

O título será definido na 9ª e última etapa da temporada, no dia 1º de dezembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. Estarão em jogo 115 pontos, 105 da vitória, cinco da pole position e cinco da melhor volta.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.