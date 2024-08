Moto1000GP tem equilíbrio na categoria Motul 300V Cup/GP300

Em seu primeiro ano como categoria monomarca, a Motul 300V Cup/GP300 tem se destacado pela competitividade das corridas, com disputas acirradas do início ao fim de cada prova. Esse equilíbrio é resultado da padronização técnica das motos, que são preparadas pelo Moto1000GP com subsídio e apoio técnico da Motul. As próximas corridas serão nos dias 17 e 18 de agosto, no GP Cascavel, no Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel, no Oeste paranaense.

Com três das oito rodadas duplas já realizadas, a tabela de classificação do campeonato exemplifica a intensidade da disputa: Cauã Rodrigues lidera o campeonato com 100 pontos, apenas dois de vantagem sobre Heitor Ourinho, o vice-líder com 98. Cauã Rocha é terceiro com 73 pontos. A pequena diferença entre os primeiros colocados indica que a competição está longe de ser decidida. Na 300 Master Vladimir Correa lidera, com Junio Bereta em segundo e Pedro Valiente em terceiro.

A Motul 300V CUP é a categoria de 300cc subsidiada pela multinacional francesa Motul, especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia. O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo). O campeonato tem o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no canal BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirante de comunicação.

Crédito: Divulgação