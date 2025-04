Mercedes-Benz leva performance das pistas para as ruas do Brasil

Medidas adicionais incluem reforços em alumínio, no assoalho, e outros integrados na dianteira e traseira. O painel de instrumentos, feito de magnésio, e o reforço da fechadura, construído com material compósito de fibra contendo uma mistura de fibras de vidro e carbono, demonstram a busca dos engenheiros pela melhor combinação de materiais.

A combinação inteligente de alumínio, aço, magnésio e compósitos de fibra garante rigidez máxima com peso reduzido. Seções transversais otimizadas e formatos sofisticados dos componentes criam espaço para recursos de conforto e segurança, além de tecno l ogia avançada e um amplo volume no porta-malas.

Pela primeira vez, o coupé esportivo transmite sua potência para as ruas e estradas com o sistema de tração integral totalmente variável AMG Performance 4MATIC+. Combinado com o motor AMG 4.0 litros V8 biturbo, isso resulta em uma experiência de condução de altíssimo nível.

Brasil - A Mercedes-Benz Cars & Vans apresenta no Brasil as primeiras unidades de um dos mais tecnológicos modelos da sua marca de alta performance: o novo Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé. A segunda geração do AMG GT agora é equipada com o exclusivo e inovador sistema híbrido E PERFORMANCE que une um motor V8 ao motor elétrico . O Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE é o quinto veículo criado de forma independente pela Mercedes-AMG, depois do SLS, da primeira geração do GT de duas portas, do GT Coupé de 4 portas e do SL.

Design icônico

O conceito de dimensões ampliadas, com assentos 2+2, ofereceu aos designers uma nova gama de possibilidades para o design exterior. A longa distância entre eixos, os balanços curtos e o para-brisa inclinado conferem ao novo AMG GT uma aparência compacta e poderosa. As proporções bem equilibradas, com uma cabine esportiva e elegante, arcos de roda volumosos e uma dianteira expressiva, transmitem a presença de um automóvel esportivo de alta performance, mas adequado para o uso diário.

A grade do radiador específica da AMG, profunda e larga, cria uma presença marcante. Os faróis distintivos, equipados com DIGITAL LIGHT, destacam um caráter inconfundível. As luzes diurnas, com a assinatura característica de três “pontos de luz”, aumentam o fator de reconhecimento do modelo. As lanternas traseiras horizontais de LED possuem um design refinado e tridimensional, alinhado à assinatura luminosa dos faróis dianteiros. Elas contam com luzes de seta dinâmicas e a animação “coming home/leaving home” de série. O difusor traseiro, com saídas duplas de escape integradas, completa o visual dinâmico da parte traseira.

Motor elétrico na traseira

O trem de força do novo AMG GT 63 S E PERFORMANCE combina o motor V8 biturbo de 4,0 litros da AMG no eixo dianteiro com uma unidade de propulsão elétrica no eixo traseiro. Ela integra um motor elétrico de 204 cv, síncrono permanente com transmissão de duas marchas com acionamento elétrico e diferencial de deslizamento limitado mecânico no eixo traseiro.

A bateria de alto desempenho também está posicionada acima do eixo traseiro. Esse design compacto oferece várias vantagens. O motor elétrico age diretamente sobre o eixo traseiro e, portanto, consegue converter sua potência de forma mais direta em propulsão. Isso proporciona um impulso extra ao arrancar, acelerar ou ultrapassar. À medida que o deslizamento no eixo traseiro aumenta, a força motriz do motor elétrico também é transferida para as rodas dianteiras, conforme necessário.

A conexão mecânica do sistema de tração integral totalmente variável AMG Performance 4MATIC+ torna isso possível por meio do eixo cardã e dos eixos de acionamento das rodas dianteiras. O posicionamento no eixo traseiro melhora a distribuição do peso e da carga no eixo do veículo, formando a base para um comportamento dinâmico convincente.