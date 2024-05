Maio Amarelo: Manutenção, atenção e consciência contribuem com a segurança

Durante o Maio Amarelo, época em que é realizada a campanha internacional dedicada à segurança no trânsito, todo o setor de mobilidade se dedica a colaborar na conscientização dos condutores de veículos. Comprometida em promover as mensagens da campanha, a Niterra, multinacional japonesa detentora das marcas NGK e NTK, destaca três medidas que promovem a proteção dos motoristas nas vias públicas.

Manutenção preventiva veicular

É considerada uma das principais medidas para prevenir acidentes. Todos os condutores devem garantir que seus veículos, de duas ou quatro rodas, estejam em condições adequadas para trafegar nas vias públicas. Nesse sentido, a atuação de um mecânico qualificado é necessária para diagnosticar e apontar as manutenções e reparos recomendados.

Condições da via e clima

Além da manutenção veicular, é crucial considerar as condições da via e os aspectos climáticos. Situações adversas, como chuva intensa ou piso escorregadio, podem aumentar o risco de acidentes. Portanto, os condutores devem adaptar sua condução e reduzir a velocidade conforme necessário.

Comportamento consciente

No âmbito comportamental, deve-se seguir rigorosamente as normas de trânsito. Isso inclui respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura dos outros veículos, usar cinto de segurança, evitar a utilização do celular e estar atento às condições físicas do condutor. Adotar essas práticas básicas de direção defensiva, pode evitar diversas situações de risco no trânsito, tais como sinalizar as suas intenções, evitar dirigir sob condições de estresse físico e mental, ou seja, pequenos cuidados que fazem muita diferença no trânsito urbano e rodoviário.

Informação aos mecânicos

A falta de manutenção veicular pode ser um fator de risco significativo para acidentes quando não é realizada de maneira adequada. Falhas nos sistemas de ignição e injeção, por exemplo, podem comprometer a segurança do veículo e aumentar o risco de falhas mecânicas durante a condução. Hoje, por conta das redes sociais, os mecânicos podem acessar facilmente vídeos instrutivos, resultando em uma mão de obra mais capacitada, reduzindo custos de reparo e garantindo a qualidade dos serviços. Neste sentido, a Niterra fornece em seu site uma série de vídeos didáticos voltados ao mecânico, com acesso gratuito.

