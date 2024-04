Kia apresenta plano para liderar era da eletrificação

A Kia Corporation divulgou uma atualização sobre as estratégias futuras e metas financeiras da marca no evento “CEO Investor Day 2024” em Seul, capital da Coreia do Sul.

Com base em suas conquistas inovadoras desde o anúncio de iniciativas de negócios de médio a longo prazo, a Kia está se concentrando em atualizar sua estratégia para 2030, anunciada no ano passado, e fortalecer ainda mais sua estratégia de negócios em resposta às incertezas em todo o cenário global da indústria de mobilidade.

Durante o evento, a Kia atualizou sua estratégia de negócios de médio a longo prazo com foco na eletrificação e seu negócio de PBV. A Kia reiterou sua meta anual de vendas para 2030 de 4,3 milhões de unidades, incluindo 1,6 milhão de unidades de veículos elétricos (EVs). A meta de vendas anuais de 4,3 milhões para 2030 é 34,4% maior do que a meta anual da marca para 2024, de 3,2 milhões de unidades.

A empresa também planeja se tornar uma marca líder de veículos elétricos, vendendo uma porcentagem maior de modelos eletrificados entre suas vendas totais, incluindo veículos elétricos híbridos (HEV), híbridos plug-in (PHEV) e EVs a bateria, projetando vendas de modelos eletrificados de 2,48 milhões de unidades anuais ou 58% das vendas totais da Kia em 2030.

“Após o nosso relançamento bem-sucedido da marca em 2021, a Kia está a melhorar a sua estratégia de negócio global para promover o estabelecimento de uma linha inovadora de veículos elétricos e acelerar a transição da empresa como uma provedora de soluções de mobilidade sustentável”, disse Ho Sung Song, presidente e CEO da Kia. “Ao responder de forma eficaz às mudanças no mercado de mobilidade e implementar com eficiência estratégias de médio a longo prazo, a Kia está fortalecendo seu compromisso de marca com o bem-estar dos clientes, das comunidades, da sociedade global e do meio ambiente.”

Mobilidade

A Kia aproveitou a oportunidade para delinear as medidas que está tomando para navegar com sucesso pelas principais mudanças que deverão surgir nos próximos anos: mudanças no mercado de veículos elétricos, a ascensão das marcas chinesas e a alteração do ambiente competitivo.

Para responder com agilidade às mudanças no ambiente de mercado, a Kia garantirá a máxima flexibilidade em sua operação de linha. A Kia planeja fortalecer sua linha de veículos elétricos híbridos (HEV) de seis modelos em 2024 para nove modelos até 2028, com opções de trem de força HEV oferecidas para a maioria dos principais modelos da marca.

Em resposta às mudanças no mercado de veículos elétricos, a Kia lançará seis modelos EV até 2026, começando com o próximo EV3 em 2024, seguido por EV2, EV4 e EV5 nos principais mercados, incluindo EUA, Europa e Coreia do Sul. Nos mercados emergentes, a empresa implantará dois EVs especificados por região, como o Carens EV para o mercado indiano.