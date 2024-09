Kawasaki lança a KLX300R 2025, moto para amantes do off-road

A Kawasaki Motores do Brasil, atual líder do segmento off-road acima de 250 cc, apresenta a KLX300R, que chega para revolucionar o mercado. O novíssimo modelo da Kawasaki traz tudo que os amantes do fora de estrada desejavam em uma motocicleta para a prática off-road. Desde um motor moderno, potente e confiável, a uma ciclística com suspensões de primeira linha com longo curso e repletas de recursos de regulagem. Tudo isso com um design moderno e irresistível.

Versátil e concebida com esmero em cada detalhe, a nova KLX300R atende uma ampla gama de pilotos, desde os iniciantes aos mais experientes. Isso porque seu motor se destaca pela suavidade no funcionamento e, ao mesmo tempo, entrega performance superior à frente das concorrentes também fabricadas no país.

Trata-se de um moderno motor monocilíndrico com capacidade de 292 cc cujo arrefecimento é a líquido com dois radiadores, garantindo eficiência até mesmo nas condições de uso mais severas. Do tipo DOHC (Dual Over Head Camshaft), cujo acionamento das quatro válvulas é feito por dois comandos, este motor é capaz de gerar potência máxima de 29 cv a 8.000 RPM e torque máximo de 2,7 kgf.m a 7.000 RPM.

Ele conta com partida elétrica e sua alimentação é feita por um sistema de injeção DFI de última geração, que utiliza corpo Keihin com 34 mm de venturi. Com isso, as acelerações são lineares, sem falhas, “buracos” ou engasgos, proporcionando ótima performance sem abrir mão da eficiência no consumo de combustível.

Na nova KLX300R, todo o sistema de escapamento é fabricado em aço inox, que traz como vantagem, além do apelo estético – mostrando o refinamento dos acabamentos, a capacidade de não enferrujar sob quaisquer circunstâncias.

Outro destaque é em relação ao câmbio de 6 velocidades. Ele dá à KLX300R uma notável versatilidade, já que além de poder ser utilizada em trilhas e enduros, a 6ª marcha faz do modelo uma opção interessante para a prática de rally, onde boa parte das disputas são realizadas em longos estradões de terra ou areia e em velocidades mais altas. Em relação à transmissão final, a nova Kawasaki tem corrente com passo de 520 e coroa e pinhão com 50 e 14 dentes respectivamente.

Robustez

A KLX300R também se destaca pela robustez. Equipada com chassi perimetral com duas traves superiores em tubos de aço de seção retangular, garantindo grande resistência a torções e impactos comuns à prática do off-road. Sua geometria somada ao baixo peso de 128 kg em ordem de marcha, privilegiam a facilidade na transposição de obstáculos e a agilidade e rapidez nas manobras como mudanças de direção, características marcantes desta nova Kawasaki.

Outro refinamento que coloca a KLX300R em um patamar indiscutivelmente superior às concorrentes está no quesito suspensões. Na dianteira ela traz como item de série, amortecedores invertidos, tipo upside down, com largos tubos de 43 mm de diâmetro – que minimiza torções, generoso curso de 285 mm e regulagem de compressão com 18 posições.

Na traseira, o sistema Uni-Trak de monoamortecimento conta com balança de alumínio, amortecedor a gás dotado de reservatório externo e curso de 285 mm. Nele, as regulagens são amplas e podem ser ajustadas na pré-carga da mola e na compressão e retorno da parte hidráulica.

Na prática, todos esses recursos servem para dar à KLX300R mais agilidade e estabilidade para superar obstáculos na trilha, rally e enduro, transmitindo mais confiança e controle na pilotagem.

Rodas raiadas

Na KLX300R, as rodas raiadas têm o diâmetro de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. Nelas, chamam a atenção os belos aros em alumínio anodizados na cor preta, da marca japonesa D.I.D, reconhecidamente resistentes e de ótima qualidade. Elas são calçadas com pneus 80/100-21 M/C 51M MST e 100/100-18 M/C 59M NHS, respectivamente.

Para parar a KLX300R em espaços curtos e com ótima progressividade, a Kawasaki dotou o modelo de poderosos freios, similares aos que equipam as bravas e mais potentes irmãs, as KX450 e KLX450R. Na dianteira, o conjunto é formado por um disco em forma de margarida com diâmetro de 270 mm e pinça de pistão duplo, já na traseira, um disco de 240 mm com pinça de pistão único.

Para garantir mais conforto e facilidade de condução da motocicleta, a Kawasaki deu a devida atenção à ergonomia no projeto da KLX300R. Similar ao utilizado na família KX, seu assento é estreito e integrado ao tanque de combustível de 7,9 litros, oferecendo ótimo encaixe para as pernas.

Destaque para o design

As pedaleiras são posicionadas de forma a oferecer apoio adequado para as pernas, facilitando ainda o apoio dos pés no chão, com segurança. O posicionamento do guidão merece destaque. Graças ao sistema ERGO FIT, é possível ajustar o guidão em 4 posições com relação a distância do piloto, garantindo melhor acomodação na moto e consequentemente mais conforto e confiança na condução.

Por fim e não menos importante, o design da KLX300R é digno de todas as qualidades técnicas presentes no modelo. Isso porque suas formas inspiram arrojo e modernidade, que são as premissas de seu projeto.

Seu visual inspirado na linha KX é impactante e imponente, sugerindo tratar-se de uma motocicleta de maior cilindrada. Ela tem a distância entre eixos de 1.435 mm, 900 mm de altura do assento e amplo vão livre do solo com 300 mm, que permite a prática do off-road com incursões em terrenos difíceis sem que o fundo da moto raspe em pedras ou galhos.

A integração das carenagens, como se formassem uma peça única e com linhas harmônicas, mostram a preocupação não só com o acabamento, que é de primeira, mas também com a funcionalidade, já que tanto o encaixe do piloto quanto sua facilidade para se movimentar em cima da motocicleta são evidentes. Outro bom exemplo da estética funcional são os defletores de grande vazão, que dispersam o ar quente para longe das pernas do piloto.

Preço

Disponível na cor Battle Gray, a novíssima Kawasaki KLX300R 2025 tem previsão de chegada aos concessionários na segunda quinzena de setembro, com preço público sugerido de R$37.990,00 (+frete).

Foto: Divulgação