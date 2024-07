Júlio Campos volta a Goiânia e quer repetir pódios da 1ª etapa

A Stock Car está de volta a um dos destinos preferidos dos automobilistas do Brasil: Goiânia (GO), a charmosa capital do Estado de Goiás e sede do Autódromo Ayrton Senna, dono de um dos melhores circuitos e infraestruturas do país. A pista recebe sábado e domingo a 6ª de 12 etapas do campeonato, cuja abertura ocorreu justamente na cidade do centro-oeste brasileiro.

Para Júlio Campos, do Team Lubrax, a motivação para esta etapa não poderia ser maior. Na corrida inaugural de 2024, o paranaense fez sua prova de estreia na equipe Pole Motorsport com pódio, ao chegar na segunda colocação na primeira edição de uma corrida sprint.

“Estar no Top-3 do campeonato em minha temporada de estreia pela Pole Motorsport é um cenário incrível para fecharmos a primeira metade do campeonato. Esperamos fazer uma prova constante em Goiânia para nos mantermos nesta posição”, frisou Campos, terceiro colocado na tabela, com 406 pontos, após conquistar pole position e vitória na corrida principal na última etapa, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).