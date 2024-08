Jorginho Feio ganha a prova extra

A programação da Fórmula Truck em Londrina terminou no fim da tarde de domingo (4), com a realização da prova SpeedMax, uma corrida extra aberta aos pilotos que não tenham ido ao pódio das provas das categorias F-Truck e GT Truck. E quem se deu bem foi Jorge Mauricio Ribeiro, o Jorginho Feio, piloto de Pelotas, no Rio Grande no Sul.

Competindo com um Scania, Jorginho completou as 13 voltas da corrida em 23m07s023, representando a categoria GT Truck. Em segundo se classificou Nilton Jacobsen, do Paraguai, seguido dos paranaenses Brayan Ruan Pitta Silva, Márcio Limestone e Camilo Daniel Lovato, que foram terceiro, quarto e quinto respectivamente; e pelo paulista Alex de Andrade Vieira, que completou o pódio ao chegar em sexto. Nilton Jacobsen fez a melhor volta da corrida, com o tempo de 1m45s179.