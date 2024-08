Giovana Marinoski vai ao pódio na Granja Viana

AUTOMÓVEIS

Carregamento de veículos elétricos requer equipamentos de qualidade

A segurança no carregamento de carros híbridos e elétricos está sendo ainda mais discutida com a consulta pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo para a prevenção de incêndios em eletropostos. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), já são mais de 300 mil veículos eletrificados em circulação no país. […]