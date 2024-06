Foton apresenta Tunland V7 e V9, picape para revolucionar o mercado

A Foton, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, apresenta ao mercado brasileiro as novas Tunland V7 e V9, picapes híbridas 4×4 que prometem revolucionar o segmento com seu conjunto robusto e eficiente. A novidade marca a estreia da Foton no segmento de picapes no País. Com foco na excelência técnica e na versatilidade, a Tunland V7 e a Tunland V9 chegam para atender tanto o público urbano como profissionais do campo, pois combinam potência, conforto e inovação.

O modelo V9 tem um apelo mais urbano, com uma suspensão traseira tipo Macpherson que foi desenvolvida para proporcionar ao condutor maior conforto durante o uso diário nos grandes centros urbanos. Além disso, a Tunland V9 possui teto solar panorâmico (que não está presente na V7). O modelo também apresenta alto desempenho em operações de trabalho no campo e em terrenos off-road.

Nos modelos V7 a suspensão é um pouco mais rígida e calibrada para operações off-road ou outros tipos de trabalho pesado. Seu feixe de mola foi projetado para suportar situações adversas no dia a dia.

A picape Tunland V7 tem 5617 mm de comprimento, 2000 mm de largura e 1910 mm de altura. A distância entre-eixos é de 3355 mm. A picape Tunland V9 tem as seguintes dimensões: 5617 mm de comprimento, 2090 mm de largura e 1955 mm de altura. A distância entre-eixos é de 3355 mm.

Design e estrutura

A picapes Tunland V7 e V9 possuem linhas aerodinâmicas que realçam sua estética e contribuem para a redução no consumo de combustível. A grade frontal, os faróis em LED com ajuste automático e os detalhes cromados favorecem o design de robustez e elegância.

Construídos sobre um chassi de alta resistência, os dois modelos garantem durabilidade e segurança em qualquer tipo de terreno.

Motor Diesel Elétrico

A Tunland V7 e a Tunland V9 vêm com motor 2.0L diesel Aucan e motor elétrico de 48V da Valeo de 4 cilindros com turbocompressor tipo VGT (Turbocompressor de Geometria Variável), sendo os únicos modelos híbridos a diesel/elétrico do mercado brasileiro. Trata-se de um sistema capaz de entregar até 175 cavalos de potência máxima e 450 Nm de torque máximo, garantindo desempenho excepcional, tanto para o transporte de cargas como para aventuras off-road.

O motor elétrico, por sua vez, auxilia o motor a combustão interna, reduzindo o consumo de gasolina ou diesel. Quando o veículo está parado ou em baixa velocidade, ele pode operar apenas com o motor elétrico, economizando combustível e reduzindo as emissões. Quando o veículo freia ou desacelera, o motor elétrico atua como um gerador, convertendo a energia cinética em eletricidade que é armazenada na bateria. Isso ajuda a recarregar a bateria e a melhorar ainda mais a eficiência da picape.

Os veículos têm consumo, aferido em teste, de 12,5 km/L e vai de 0 a 100 km/h em 8,8 segundos. Com o tanque de 76 litros cheio, a Tunland V7 e a Tunland V9 têm autonomia de 960 km.

As picapes Tunland V7 e Tunland V9 foram projetadas com foco na sustentabilidade. Seu motor de última geração irá atender às normas ambientais brasileiras. Além disso, as picapes contam com o sistema Start-Stop, que desliga automaticamente o motor em paradas prolongadas, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de CO2.

A transmissão da Tunland V7 e V9 é a 8HP automática de 8 velocidades da ZF, que permite uma direção mais confortável e eficiente, além de trocas rápidas e suaves.

O sistema de tração 4×4 com acionamento eletrônico assegura que as picapes estejam sempre prontas para enfrentar terrenos difíceis, proporcionando alta aderência ao solo, segurança e estabilidade. Além disso, os veículos contam com sistema de controle de descida e bloqueio do diferencial traseiro, que aumentam ainda mais sua capacidade de enfrentar percursos acidentados.

Tecnologia e conectividade

No interior, a Tunland V7 e V9 oferecem soluções tecnológicas de última geração. O painel de instrumentos digital e a central multimídia com tela de 14.6 polegadas são os destaques que proporcionam uma interface intuitiva e de fácil acesso. Os veículos contam com sistema de som premium.

Os comandos no volante, o ar-condicionado dual zone automático e o acesso sem chave são algumas das conveniências que fazem da Tunland V7 e Tunland V9 picapes práticas e confortáveis para o uso diário. A cabine espaçosa e com fino acabamento, com assentos ergonômicos em couro e ajustes elétricos, proporcionam uma experiência agradável ao motorista e ocupantes.

Capacidade de carga

A segurança é um dos principais destaques das novas picapes Tunland V7 e Tunland V9. Os veículos são equipados com seis airbags (motorista, passageiro, coluna B do lado esquerdo e direito e coluna C do lado esquerdo e direito). Além disso, possuem sistema com ABS (Sistema de Freios Antitravamento), EBD (Distribuição Eletrônica dos Freios) e ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), e sistema de assistência de frenagem (BAS). O sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) e a câmera de ré de alta resolução com sensores de estacionamento contribuem para uma condução mais segura.

A capacidade de carga é um dos grandes atrativos das duas picapes. Com caçambas espaçosas e resistentes, elas são capazes de transportar até 1.000 kg, sendo ideais para atividades comerciais, agrícolas e de construção. Os diversos pontos de ancoragem na caçamba facilitam a fixação de cargas.

Seja para o transporte de materiais, equipamentos ou para uso recreativo, a Tunland está pronta para qualquer desafio.

Nos próximos meses, as picapes Tunland V7 e Tunland V9 passarão por um processo de homologação no Brasil e devem estar disponíveis para venda a partir de novembro de 2024.

O objetivo da Foton é vender, em 2025, pelo menos 1.000 unidades da Tunland V7 e V9. As picapes custarão a partir de R$ 250 mil.

Os veículos terão garantia de três anos ou pelos primeiros 100 mil km rodados, o que ocorrer primeiro.

Foto: Divulgação