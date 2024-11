Fórmula Truck terá decisão de quatro títulos no domingo, em Cascavel

A Fórmula Truck encerra a temporada 2024 no próximo domingo (1º), com a decisão de quatro títulos, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, quando será disputada a 9ª etapa da temporada. Serão conhecidos os campeões das categorias GT Truck e F-Truck no Campeonato Interestadual e na Copa Mercosul. A decisão está em aberto nas duas competições.

No Campeonato Interestadual, com oito etapas, a definição do título se dará após cada competidor descartar o pior resultado do ano. Na Copa Mercosul, será sem descarte, com os competidores somando os pontos das duas etapas realizadas em Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a do próximo fim de semana, em Cascavel.

GT Truck

No Campeonato Interestadual, a decisão da categoria GT Truck está entre o gaúcho Rafael Fleck, o paranaense Pedro Muffato e o catarinense Túlio Bendo. Sem os descartes, Fleck é o líder, com 620 pontos, seguido de Muffato com 533 e Túlio Bendo com 525. Aplicando o descarte, a pontuação de Fleck cai para 550 pontos, desprezando 70 de Londrina. Muffato mantém os 553 pontos, uma vez que seu descarte é 0 com o abandono na etapa de Londrina. Já Túlio irá descartar 20 pontos de Rivera e ficará com 505. Assim, os três precisam vencer. Fleck será campeão com a vitória, mesmo que Muffato ou Bendo sejam o segundo colocado. Atual campeão, para chegar ao bicampeonato Muffato precisa vencer, sendo o pole position ou o dono da melhor volta da prova. Túlio Bendo precisa vencer, com a pole position e melhor volta e torcer para que Fleck não fique entre os quatro primeiros; e Muffato não seja o segundo colocado.

F-Truck

Na categoria F-Truck, os paranaenses Márcio Rampon e Duda Conci, o paraguaio Geovani Tavares e o gaúcho Douglas Collet estão na briga pelo título. Os quatro têm descarte zero e levam pontuação cheia para a decisão. Atual bicampeão, Márcio Rampon lidera o campeonato, com 525 pontos, seguido de Giovani Tavares com 465, enquanto que Douglas Collet e Duda Conci dividem a terceira colocação, com 440 pontos cada um. Assim, Rampon será campeão com um novo lugar, mesmo não largando na pole position e sem a melhor volta. Os demais precisam vencer em todas as simulações de resultados.