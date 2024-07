Firás Fahs é vice campeão no Open da Copa Brasil de Kart

O paranaense Firás Fahs foi um dos destaques do Open da Copa Brasil de Kart, realizado sábado (13), no Kartódromo Paladino, na cidade do Conde, na Grande João Pessoa, na Paraíba. O piloto da equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte sagrou-se vice-campeão da categoria OK FIA e se classificou para a final da Regional Cup, marcada para de 29 a 31 deste mês, novamente na Paraíba. O vencedor foi o brasiliense Gabriel Koenigkan.

A campanha de Firás no Open começou com o segundo lugar no grid de largada, quarto lugar na primeira bateria e vitória na segunda. Na soma das duas, conquistou o vice-campeonato.

Firás explica que cometeu um erro na largada da primeira bateria e caiu de segundo para nono. Fez uma corrida de recuperação e chegou a brigar pela terceira colocação. Na segunda, largou em segundo e a duas voltas do fim, assumiu a liderança. “Estou contente com a performance. O equipamento foi competitivo do início ao fim da competição e sabendo que estamos rápidos, acreditamos na possibilidade de conquistar o título da categoria Graduados e da OK FIA na Final da Regional Cup na última semana deste mês, novamente na Paraíba”, finaliza Firás Fahs.

Crédito: Eni Alves/Divulgação