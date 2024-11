Firás Fahs assume o 3º lugar na classificação da Fórmula Delta

Mesmo com o abandono da corrida 1 no sábado em função de um enrosco, quando ocupa o terceiro lugar; e o quarto lugar na corrida 2, no domingo, Firás Fahs saiu no lucro na 7ª e penúltima etapa da Fórmula Desta, disputada no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele ganhou uma posição na classificação geral do campeonato, subindo de quarto para terceiro.

Firás tem agora 124 pontos, contra 135 do vice-líder Enzo Caporale e 177 de Pietro Mesquita, o líder. Na disputa de Rookies, Firás permanece na vice-liderança, com 184 pontos, ao passo que o líder Pietro Mesquita teme 229. Já na Copa Brasil, competição que premiará o melhor piloto das três últimas etapas da temporada, Firás é o quinto colocado, com 59 pontos e Enzo Caporale está em primeiro com 74.