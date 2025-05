Falta de inspeção veicular agrava tragédias no trânsito

Brasil - A campanha Maio Amarelo, que acaba de ser lançada oficialmente e já é a principal bandeira para reduzir as estatísticas de trânsito no Brasil, chama a atenção para a segurança em todos os tipos de modais. Porém, uma realidade ainda negligenciada continua a impactar vidas diariamente nas ruas e estradas do país: a ausência de um programa nacional de inspeção técnica veicular.

Segundo Everton Pedroso, presidente da Federação Nacional da Inspeção Veicular (FENIVE), essa lacuna permite que milhões de veículos circulem em condições inadequadas, aumentando o risco de acidentes e agravando as consequências sociais e econômicas do trânsito no país.

Um exemplo recente aconteceu em novembro de 2024, quando um ônibus que transportava estudantes na Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), despencou de uma ribanceira de mais de 100 metros. O acidente resultou na morte de 20 pessoas e deixou 27 feridos. O inquérito da Polícia Civil apontou que a tragédia ocorreu por uma falha mecânica no veículo. Segundo a investigação, o motorista – uma das vítimas do episódio – teria relatado para familiares que o ônibus estava apresentando problemas no sistema de freios. O veículo pertencia à Prefeitura de União dos Palmares (AL) e era usado no transporte escolar.

“Infelizmente, é comum constatar ônibus ou mesmo caminhões que fazem transporte de carga trafegando com graves problemas mecânicos. Acidentes como esse poderiam ser evitados no Brasil se a inspeção veicular fosse obrigatória”, explica Pedroso. Ele explica que, conforme a legislação brasileira, existem diversos tipos de veículos que precisam passar por esse procedimento, porém ainda não é obrigatório para todos os carros em circulação.

Perdas

De acordo com estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil registrou cerca de 392 mil mortes em sinistros de transporte terrestre entre 2010 e 2019, um aumento de 13,5% em relação à década anterior. O impacto financeiro também é expressivo: os custos gerados pelos acidentes de trânsito ultrapassam R$ 50 bilhões por ano, considerando despesas com atendimento hospitalar, previdência social e perdas materiais.