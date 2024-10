Equinox EV, o real ‘SUV high tech’

Mais um aspecto smart do Equinox EV é a climatização adaptativa da cabine. O cliente vai notar que a temperatura do ar-condicionado, volante e bancos se ajusta automaticamente conforme o clima externo. O ambiente pode ser pré-ajustado por dia e horário de acordo com a rotina do usuário.

O motorista é contemplado com um pacote de recursos único na categoria. Começando pelo sistema One Pedal com dois níveis de atuação e aleta de regeneração, que tornam a condução muito mais prática. Tem ainda recursos avançados, como frenagem autônoma de emergência também em marcha a ré e correção da direção em caso de risco de colisão lateral.

Como os smartphones mais modernos, o interior do Equinox EV traz uma atmosfera essencialista e tecnológica, com excelente nível de conforto para os cinco ocupantes.

O SUV mais premiado dos Estados Unidos não precisa estar em movimento para encantar. O design chama a atenção pela harmonia. Há faróis e lanternas Full-LED formando filetes horizontais com iluminação interativa, para-choques decorados com textura 3D, puxadores de porta embutidos para melhor aerodinâmica e traços que apontam a próxima tendência estética de automóveis desta categoria: a base da tampa do porta-malas mais proeminente.

O Equinox EV estreia com dois motores elétricos, tração integral eAWD e bateria de 85 kWh. O conjunto proporciona a maior autonomia da categoria – 443 km no ciclo do Inmetro. A velocidade de recarregamento é outro atributo: até 22 kW (AC) e 150 kW (DC), cerca de 3,5 vezes mais eficiente que EVs tradicionais. Tudo isso somado a um desempenho surpreendente, já que o novo SUV da Chevrolet é capaz de ir de 0 a 100 km/h em menos de seis segundos. A mesma agilidade se nota também em retomadas de velocidade e manobras de ultrapassagens.

Outra vantagem do Equinox EV é a arquitetura estrutural e eletrônica específica para carros elétricos de última geração. Isso permitiu aos projetistas criarem um veículo refinado dinamicamente e com design futurista. O entre-eixos, por exemplo, é semelhante ao de um veículo de porte superior. “O modelo EV complementa a linha Equinox. É uma opção adicional ao portfólio de alta gama da Chevrolet e foi pensado para atender famílias que buscam um SUV à frente do seu tempo”, explica Paula Saiani, diretora de Marketing de produto da GM América do Sul.

O Equinox EV é uma dessas novidades com alto potencial disruptivo . O SUV premium da Chevrolet chega dotado de recursos inteligentes que proporcionam uma experiência de condução muito mais prática e customizável, com a possibilidade inclusive da incorporação de novas aplicações e serviços ao longo da vida do veículo, que além de tudo é zero emissão.

O que caracteriza um produto realmente tecnológico? Mais do que trazer algo novo, é aquele capaz de transformar hábitos a ponto de impactar até mesmo outros setores. Caso do smartphone, que incorporou funcionalidades diversas: desde uma câmera para o compartilhamento de conteúdo em mídias sociais até aplicativos bancários que acabaram com a necessidade de se deslocar até uma agência – e tudo isso na palma da mão.

Carro conectado

Outra inovação é o fato de o carro ser totalmente conectado. Ou seja, não requer um smartphone para projetar aplicativos e mapas online, por exemplo. Utiliza exclusivamente o sistema Google built-in com navegação integrada específica para EVs, indicando inclusive a autonomia do veículo no destino e possíveis pontos de recarga.

Tudo isso aparece na maior tela do segmento, de 17,7”, que compõe o cockpit virtual. O mais extenso pacote de conectividade do mercado conta ainda com Wi-Fi nativo, serviços de proteção e telemetria do OnStar, aplicativo para comandar funções do SUV à distância e atualização remota de sistemas eletrônicos.

O Equinox EV desembarca numa configuração exclusiva para atender as preferências do consumidor brasileiro. A pré-venda tem início imediato, com entregas na sequência, inclusive para os planos de assinatura da GM Fleet. Ao todo são quatro opções de cores: preta, branca, cinza e vermelha.

Smart tech

O Equinox EV traz tecnologias inspiradas em habilidades humanas. É capaz de identificar a aproximação de condutores pré-definidos por meio da chave eletrônica, dar boas-vindas ou se despedir por meio de diferentes animações das luzes externas, ajustar o sistema de climatização da cabine, bancos e volante de acordo com a temperatura externa e acionar a ignição sem a necessidade de apertar qualquer botão.

Também não é necessário parear um smartphone para projetar aplicativos na tela do veículo, pois a sincronização de dados feita previamente é automática. O carro é capaz de reconhecer compromissos da agenda, sugerir o trajeto e indicar pontos de recarga, caso a energia da bateria seja insuficiente.

O painel de instrumentos de 11 polegadas é configurável. São mais de 20 opções de setup, com informações que vão desde estatísticas acerca da eficiência de condução, passando pelas condições do veículo até a capa do álbum que está tocando no sistema de áudio.

Customização em três modos

O nível de customização abrange a dinâmica do Equinox EV. São três modos predeterminados de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento do carro. Para entusiastas, há ainda ajustes para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador.

Até o sistema One Pedal, que otimiza a regeneração de energia para a bateria, tem dois níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa é possível conduzir sem pressionar o pedal do freio.

“Assim que o motorista passa a explorar todo potencial do One Pedal de duplo estágio no trânsito urbano, hábitos mudam. Não ter que acionar o freio a todo momento é tão cômodo quando a praticidade da ausência de pedal da embreagem proporcionada pela transmissão automática”, opina André Gali, engenheiro de desenvolvimento de EVs da GM América do Sul.