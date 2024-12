Em Cascavel, curitibano Rampon leva o tri campeonato da F-Truck

O título da categoria F-Truck (caminhões com motor com bomba injetora) é do Paraná. É do curitibano Marcio Rampon, que se sagrou tricampeão com o segundo lugar e a melhor volta na 9ª e última etapa da temporada da Fórmula Truck, que foi disputada domingo (1), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, Oeste do Paraná. Os três títulos de Rampon (2022, 2023 e 2024) foram comemorados no autódromo cascavelense.

A vitória foi do gaúcho Douglas Collet, que largou na pole position e liderou de ponta a ponta. Ele completou as 26 voltas da prova em 37m03s274. Em segundo chegou Márcio Rampon, a 1s089, que se classificou à frente de Fabricio Rossatto (PR), a 1m08s139; Carlos “Duda” Conci (PR), a 1m13s421; Thiago Mânica (PR), a 1 volta; e Gustavo Mânica (PR), a 2 voltas, que pela ordem, fecharam as seis primeiras colocações da prova.

Decisão na 2ª volta

A decisão da categoria F-Truck aconteceu na segunda volta. Douglas Collet largou na pole position, manteve a liderança, mas para ser campeão precisava ganhar e fazer a melhor volta. Márcio Rampon, que largou em segundo, precisava do segundo lugar e da melhor volta para ser campeão. E foi que ele fez, logo na segunda volta, fez a melhor volta da corrida, com 1m24s330 e Collet fez também na segunda volta, o seu melhor giro pelo circuito, com 1m24s473. A diferença foi de 143 milésimos de segundos, um piscar de olhos, que definiu o título da temporada.

Com a classificação ainda extra-oficial e após o descarte, Márcio Rampon foi o campeão do Campeonato Interestadual, com 560 pontos. Collet ficou com o vice-campeonato, somando 550. Em terceiro se classificou o paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci, com 515; Thiago Mânica, também paranaense, ficou com o quarto lugar, com 480; o paraguaio Geovani Tavares se classificou em quinto, com 465; e o em sexto aparece outro paranaense, Fabrício Rossatto, com 415 pontos.

Já na Copa Mercosul, o título é de Douglas Collet, que somou 300 pontos. Márcio Rampon garantiu o título de vice-campeão, com 270 pontos. Fabrício Rossatto se classificou em terceiro, com 250; Thiago Mânica é o quarto, com 225; Gustavo Mânica, o quinto, com 190; e Geovane Tavares, o sexto, com 175 pontos.

Márcio Rampon comemorou o tricampeonato da categoria F-Truck com familiares e membros da equipe – Foto: Tiago Soares/Divulgação

Tática certa

“A tática era essa, Precisava da melhor volta e sabia que tinha que ser na primeira ou segunda volta porque depois a temperatura e o desgaste dos pneus não permitiriam. E foi isto que fiz”. Estas foram as primeiras palavras de Márcio Rampon ao deixar o caminhão no parque fechado após a prova.

Márcio também enfatiza que na parte final tentou uma aproximação com a intenção de forçar Collet a cometer erros. O adversário não errou, mas as posições finais da prova foram as que Márcio precisava para ser campeão. “Foi um campeonato muito sofrido. O descarte foi mais prejudicial a mim, pois joguei fora 60 pontos fora. Os adversários cresceram na segunda metade da temporada. Mas conseguimos o título e agora é só comemorar”, frisa Márcio Rampon.

Já Douglas Collet diz que deu o máximo, mas que não perdeu o título em Cascavel. “Perdi este campeonato já no início da temporada, com meus erros, mas reagimos bem e venci as etapas de Guaporé, Rivera e Cascavel. Sou campeão da Copa Mercosul. Vamos comemorar e logo começar a pensar na próxima temporada”, acentua Douglas Collet, gaúcho da cidade de Casca.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria F-Truck na 9ª etapa da Fórmula Truck

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo

1º) Douglas Collet Casca-RS Scania 26 voltas em 37m03s274