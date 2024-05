Desvende mitos e verdades sobre os motores

Os motores automotivos são o coração dos veículos, no entanto, em torno dessas peças essenciais, muitos mitos se desenvolveram ao longo do tempo, resultando em equívocos que podem afetar o desempenho e a manutenção dos automóveis.

Ian Faria, cofundador e CEO da Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, desvenda quatro mitos sobre os motores de veículos, confira:

Carros mais velhos consomem mais

Verdade. Carros mais antigos, em sua maioria, tem dois principais fatores que os fazem ter um consumo de combustível maior em relação aos novos. A alimentação de combustível via carburador e motores construídos com uma dinâmica voltada à durabilidade. Logo, com o avanço da tecnologia e também dos conceitos das fabricantes, os carros mais modernos tem uma capacidade de economia melhor em relação aos antigos.

Ar-condicionado afeta o motor

Não necessariamente. O uso frequente do ar-condicionado pode impactar diretamente no consumo de combustível do veículo. Já em relação ao motor, esse desempenho vai ser impactado só em momentos em que o ar-condicionado estiver ligado, pois para o ar funcionar, o motor necessita girar o compressor do ar-condicionado, logo, isso é um “esforço” a mais para o motor, o qual pode impactar em sua eficiência quanto a potência e consumo.

No frio, motor precisa ‘esquentar’

Verdade. Porém, não se aplica para todos os carros. Esse processo depende de qual veículo você irá dirigir. Em carros antigos, essa prática é comum, pois os carros não possuíam sistema de aquecimento de combustível e grande parte dos veículos eram movidos somente a álcool, o qual também necessita de uma temperatura um pouco mais elevada para ter seu ponto de combustão perfeito. Com isso, em casos assim, o indicado era ligar o carro e aguardar um pouco para que a temperatura do motor subisse, ajudando a melhorar a queima do combustível e garantindo que o carro não ficaria falhando ou desligando sozinho.

Carros automáticos gastam mais

Depende! Isso pode ser uma verdade se considerarmos carros automáticos mais antigos. Este suposto consumo em maior quantidade em relação a carros manuais deve-se ao fato de que os carros automáticos tinham um número de marchas reduzido, o que fazia com que o motor trabalhasse em uma zona de esforço maior, consumindo mais combustível. Porém, atualmente, esse cenário está se invertendo devido ao avanço da tecnologia, logo os automáticos modernos são mais econômicos que os manuais do mesmo ano.

Crédito: Divulgação