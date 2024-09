Correias banhadas a óleo aumentam a durabilidade e reduzem vibração e ruído

A viscosidade do óleo é um fator determinante tanto para o bom funcionamento das correias quanto do motor. Cada montadora define sua especificação, dependendo do projeto do veículo. Seguir essas orientações garante que o motor opere dentro dos padrões de eficiência esperados, preservando tanto o motor quanto as correias.

A correta especificação do óleo lubrificante é definida pelas montadoras, e é crucial que seja seguida rigorosamente. O tipo de óleo utilizado impacta diretamente o desempenho da correia e do motor como um todo. “Além de seguir as recomendações de viscosidade e composição do óleo, o motorista deve sempre optar por produtos de procedência confiável, garantindo maior durabilidade e eficiência”, complementa Barbosa.

Denilson Barbosa, gerente de qualidade da YPF Brasil, explica que o uso dessa tecnologia oferece uma série de benefícios aos usuários: “As correias banhadas a óleo representam um avanço notável no setor automotivo. Elas são menos expostas ao desgaste, o que aumenta sua durabilidade, e, ao serem lubrificadas de forma correta, ajudam a melhorar o desempenho do veículo”. Com essas melhorias, o uso correto de lubrificantes também se torna um fator ainda mais importante para garantir o funcionamento ideal.

As correias são componentes essenciais para o funcionamento dos motores, e uma nova tecnologia vem transformando o desempenho dessas peças. As correias banhadas a óleo, hoje internas nos motores, oferecem benefícios como aumento da vida útil, redução de vibrações e diminuição do ruído durante o funcionamento. Essa inovação traz mais eficiência e economia ao motor, tornando-o mais confiável.

A escolha do tipo de óleo, seja mineral, semissintético ou sintético, também influencia diretamente o desempenho do sistema. “Utilizar um óleo inadequado pode reduzir significativamente a vida útil das correias e aumentar o consumo de combustível, além de elevar as emissões de poluentes. Por isso, é fundamental seguir as especificações e optar por óleos com as homologações adequadas”, reforça Denilson.

Benefícios ambientais

Além de melhorar o desempenho e a durabilidade, as correias banhadas a óleo também têm um impacto positivo no meio ambiente. Como elas duram mais, há uma redução no descarte de peças, o que diminui a geração de resíduos. Além disso, a escolha correta do óleo lubrificante ajuda a reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes.

“A indústria de lubrificantes tem investido cada vez mais em tecnologia para atender às demandas por desempenho e sustentabilidade. Óleos sintéticos, por exemplo, oferecem maior estabilidade térmica e melhor aditivação, o que prolonga a vida útil do motor e das correias, ao mesmo tempo que contribui para a redução de emissões”, conclui Barbosa.