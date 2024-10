Como ter segurança na hora de compra de um veículo usado?

O mercado de veículos usados no Brasil está aquecido e atingiu um recorde histórico neste ano, com mais de 10 milhões de unidades vendidas entre janeiro e agosto, de acordo com a Fenauto. O acumulado de 2024 já mostra ser superior em 8,4% em comparação a 2023. A alta no preço dos automóveis novos foi um dos motivos que impactou na venda de usados, incentivando a busca por valores mais acessíveis.

E a tendência é o setor continuar em alta. De acordo com uma pesquisa feita com 3 mil entrevistados pela plataforma Webmotors, 89% afirmaram ter a intenção de comprar ou trocar de carro em 2025, sendo que 64% deles pretendem comprar um carro usado. Já um levantamento feito pela OLX, maior classificado de autos do país, identificou que 27% dos que não possuem veículo, têm a intenção de adquirir um até o fim deste ano. O carro usado é o mais desejado por aqueles que ainda não tem um, com 36% da preferência, seguido dos seminovos com 35% e os 0km, com 30%.

A maior procura por usados e seminovos traz também um alerta para o risco de fraudes, muito comuns neste segmento, principalmente para empresas que atuam com frotas e serviços de transporte. Para evitar golpes e dores de cabeça, a verificação de dados veiculares precisos e confiáveis é essencial para uma compra segura. A Débito Direto, startup que reúne dados de sites públicos e órgãos municipais, estaduais e federais em sua plataforma, integrada a sistemas por meio de uma API, oferece serviços que facilitam e dão mais segurança no processo de compra e venda de veículos usados.