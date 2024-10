Começam hoje os treinos do Moto1000GP em Cascavel

O Moto1000GP está de volta ao Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, para a disputa da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Essa etapa, chamada GP Cascavel, marca o início da reta final do campeonato, que terá ainda provas em Goiânia (GO) e São Paulo (SP). No total, sete categorias participarão de 12 corridas no Oeste do Paraná, entre sábado (19) e domingo (20).

Desafio no circuito mais veloz da temporada

O circuito de Cascavel, conhecido por ser o mais curto e veloz do Moto1000GP, tem pouco mais de três mil metros de extensão. Os pilotos da categoria GP1000, a mais rápida do campeonato, completam uma volta em aproximadamente 1min02s, o que torna a prova ainda mais emocionante.

Categorias e rodadas duplas

As categorias GP1000, GP600, GP300/Motul 300V Cup, Yamalube R3 bLU cRU LA Cup e Talent terão rodadas duplas, o que significa que cada categoria disputará duas corridas no fim de semana. Já as categorias Yamaha R15 bLU cRU LA e Troféu Léo Mascarello terão apenas uma corrida cada. O primeiro contato dos pilotos com a pista acontecerá na sexta-feira (18). Antes disso, na quinta-feira (17), será o momento de preparar os boxes, realizar as vistorias técnicas nas motos e nos equipamentos de proteção, além do Track Walk, onde os pilotos poderão fazer o reconhecimento detalhado do traçado.

Um fim de semana intenso de atividades

Entre treinos livres, classificatórios e corridas, o Autódromo de Cascavel terá quase 20 horas de atividades em pista ao longo do fim de semana. Na sexta-feira (18), serão realizados os treinos livres, enquanto no sábado (19) ocorrem os treinos classificatórios e as primeiras corridas do GP Cascavel. O domingo será dedicado às corridas finais e também ao tradicional moto passeio, onde os motociclistas presentes terão a oportunidade de dar uma volta no circuito.