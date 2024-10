BANDEIRADA

Fórmula Truck volta ao Uruguai com briga acirrada pela liderança

A Fórmula Truck volta ao Uruguai para a disputada da 7ª etapa da temporada. A prova válida pela 6ª etapa do Campeonato Interestadual e a 3ª da Copa Mercosul será disputada no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, divisa seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A largada da prova da […]