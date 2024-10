Cascavelense vence e assume a liderança no Gaúcho de Rali

Terminou na tarde de sábado (28), a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. E de uma forma muito especial para o piloto cascavelense Sandro Suptitz e a navegadora gaúcha Bruna Giaretta. Eles venceram a prova na categoria Rally 4 (4×2) e com o resultado simplesmente saltaram para a liderança da temporada, a duas provas do final do Campeonato.

A dupla celebrou a conquista e destacou as dificuldades em completar a corrida. “Importante pontuar, mais importante poder terminar no alto do pódio e chegar a uma posição que nos permite seguir sonhando com o título deste ano”, disse Suptitz.