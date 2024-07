Cascavelense passa por susto na Stock Car Series em Goiânia

O cascavelense Akyu Myasava passou por um grande susto na corrida 3 da 4ª etapa da Stock Car Series na manhã de domingo (28), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O piloto da Garra Racing Team teve um princípio de incêndio em seu carro na sétima volta. A equipe de socorro da prova agiu rápido, evitando danos materiais e consequências maiores ao piloto.

A expectativa de andar bem neste domingo após a troca de motor não se concretizou. Akyu percebeu logo que foi a pista para a formação do grid que tinha problemas com a embreagem. Com dificuldades fez a corrida 2, concluindo a prova em 12º, a 48s815 de Arthur Gama, vencedor da prova. Na corrida 3 os problemas aumentaram e o câmbio “abriu o bico” na sétima volta, dando início a princípio de incêndio. A vitória foi e Enzo Bedani.

Akyu frisa que foi um fim de semana para esquecer e agora é focar na próxima etapa, que ainda não tem data e local definidos. “Tivemos problemas nas três corridas da etapa de Goiânia. No sábado o motor não rendeu, trocamos para o domingo, mas tivemos problemas com a embreagem logo que fomos para a pista”, acentua Akyu Myasava, que nesta temporada conta com o apoio da Farmacêutica EMS, Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare.

Depois de quatro etapas, Arthur Gama lidera o campeonato, com 272 pontos. Akyu é o 13º, com 78. Na competição de Rookies, o líder é Enzo Bedani, com 312 pontos, quanto que Akyu ocupa a nona colocação, com 103 pontos.

Crédito: Ricardo Saibro/Divulgação