Brasileiro de Enduro terá penúltima etapa em Camboriú

AUTOMÓVEIS

Volkswagen mostra SUV inédito no Rock in Rio

A Volkswagen do Brasil, patrocinadora oficial do Rock in Rio, escolheu o maior festival de música do mundo para apresentar seu mais novo ícone pop. Trata-se de um produto completamente inovador, moderno, conectado e que irá inaugurar um segmento inédito para a Volkswagen no Brasil. O SUVW, confirmado para o mercado brasileiro em 2025, será […]