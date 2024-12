Aston Martin Vanquish é o "Super GT do Ano"

BANDEIRADA

Em Cascavel, curitibano Rampon leva o tri campeonato da F-Truck

O título da categoria F-Truck (caminhões com motor com bomba injetora) é do Paraná. É do curitibano Marcio Rampon, que se sagrou tricampeão com o segundo lugar e a melhor volta na 9ª e última etapa da temporada da Fórmula Truck, que foi disputada domingo (1), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, Oeste do Paraná. […]