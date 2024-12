Ao viajar de férias, garanta a segurança da família na estrada

Para quem viaja com crianças, a segurança deve ser uma prioridade. A Lei da Cadeirinha estabelece que crianças com menos de 10 anos ou que não atingiram 1,45m de altura devem ser transportadas no banco traseiro, utilizando o dispositivo adequado à sua idade, peso e altura. Certifique-se de que a cadeirinha tenha o selo de certificação do INMETRO e esteja instalada corretamente.

Antes de pegar a estrada, não deixe de realizar uma revisão completa no veículo . Essa manutenção preventiva é crucial para evitar surpresas durante a viagem. Leve seu carro a um mecânico de confiança e verifique itens como óleo do motor, fluidos, filtros, alinhamento e balanceamento das rodas, estado dos pneus, freios, suspensão, sistema elétrico, tanque de combustível e faróis. Cheque também a validade do extintor de incêndio – o item não é mais obrigatório, mas, se estiver no veículo, tem que estar dentro da validade .

Após um ano de retomada, a diretoria do RPMC (Rallye Pista Motor Clube) fez em 2024 um Campeonato Paranaense de Rali completo. Mesmo sofrendo com dificuldades climáticas em outros estados, necessidades de mudança de data e até criando eventos no estado, foram cinco etapas concluídas com sucesso. Com uma vitória e três segundos lugares, Leo […]

Cuidados com os pets

Os pets também requerem cuidados na viagem. Se você vai viajar com seu animal, lembre-se de transportá-lo de maneira segura, seja em uma caixa de transporte ou com o uso de cinto de segurança próprio para animais. O pet deve viajar confortavelmente no banco traseiro e nunca no colo do motorista, para evitar distrações. Vale lembrar que apesar dos doguinhos amarem sentir o vento no rosto, andar com os animais com a cabeça para fora, além de gerar multa, pode ocasionar otite, devido ao vento nas orelhas.

Tenha um seguro

Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg), cerca de 70% da frota brasileira circula sem seguro. Portanto, antes de viajar, é essencial contar com um seguro que ofereça cobertura e suporte em qualquer imprevisto. Considere contratar um seguro digital, como o da Justos, que pode ser facilmente ativado por meio do aplicativo e personalizado conforme suas necessidades de viagem. Durante o percurso, você pode contar com suporte em longas distâncias e, na volta para a rotina, adaptar o plano para o seu dia a dia.

A vistoria digital da Justos permite que novos clientes contratem um plano de forma simples e eficiente. Para a empresa avaliar o carro não é preciso agendar um horário, nem se preocupar com o deslocamento. Basta apenas que o cliente envie no aplicativo as fotos solicitadas que serão analisadas pela inteligência artificial e equipe de especialistas da empresa.

E em caso de imprevistos…

Imprevistos acontecem, mas é importante manter a calma e agir corretamente. Se ocorrer um acidente ou pane, pare o veículo em um local seguro e acione seu seguro. Lembre-se de que a assistência estará disponível rapidamente para ajudar. “A segurança na estrada é responsabilidade de todos. Ao seguir essas dicas, você estará garantindo uma viagem mais tranquila e segura para você e seus familiares, aproveitando os melhores momentos das festas de final de ano com quem você ama”, finaliza Genovesi.